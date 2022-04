Fugitiva: este viernes llega el tan esperado beso entre Nefes y Tahir

viernes, 29 de abril de 2022 00:00

Este viernes, los seguidores de "Sen Anlat Karadeniz", la novela turca que en Argentina recibe el nombre de "Fugitiva", podrán ver una de las escenas más esperadas, el beso entre sus protagonistas, Nefes y Tahir.

La ficción del prime time de Telefe, transita un camino en el que ambos tienen fortalecidos sus sentimientos y completada la unión con el pequeño Yigit sintiendo a Tahir como su padre. Ése fue el gran paso que ella esperaba para poder entregarse plenamente a su esposo y finalmente se dio. Ahora los dos comenzarán un camino en el que el amor estará más afianzado que nunca.

Nefes, Yigit y Tahir amanecieron juntos??



"Hoy sucedió algo muy conmovedor. Yigit me dijo 'padre'. Me lo dijo mientras me miraba a los ojos. Se veía muy feliz", contó en el capítulo de este jueves Tahir a Mustafa quien al escucharlo le recomendó tener un "día de libertad" con Nefes y Yigit. Y lo impulsó a salir a comer los tres juntos y a solas.

Precisamente en ese camino se dará una de las escenas más esperadas. Hasta este momento, Tahir siempre le demostró sus sentimientos abiertamente e incluso enfrentando a su propia madre o a la sociedad conservadora. En un principio él fue visto por el pueblo como el hombre que le robó la mujer a otro hombre pero no le importó.

En más de una ocasión fue capaz de poner en juego su vida para salvar a Nefes y Yigit, lo que fue fortaleciendo poco a poco esos sentimientos. Pero ella nunca se entregó a él por respeto a su hijo y los tiempos que él necesitaba para dejar de ver a Vedat como su padre.

En este escenario, el capítulo contará con dos escenarios que crearán el clima para que el amor sea el verdadero protagonista. El primero será un restaurante donde la pareja asistirá con el pequeño Yigit. Allí ambos se declararán una vez lo que sienten y él le asegurará que siempre la cuidará.

El otro escenario será mucho más especial y ya no contará con el niño presente. Precisamente ese lugar será donde se creará el clima para que ambos den el paso de unir sus labios por primera vez. Será un momento romántico y único en medio de una gran sorpresa que él le preparó. "¿Hace cuánto tiempo quiero sorprenderte Nefes? Mil ideas cruzaron por mi mente. Ya sabes, sucede en las películas", comenzará él a expresarse antes de dar el gran paso.

Cada instante será mágico y encantador y se espera que genere en la audiencia la misma repercusión que se dio en Turquía y en cada país donde ya se emitió.