Fede Bal: "Día 6 de mi internación, agradezco poder contarla"

viernes, 29 de abril de 2022 00:00

Federico Bal se enfrenta a horas claves antes de su operación, después de sufrir un accidente mientras grababa escenas de su programa "Por el mundo", en Brasil.

Desde la clínica donde se encuentra internado y acompañado por su madre y su pareja, el conductor compartió un fuerte mensaje con sus seguidores, a través de sus redes sociales, y reveló cuál es su motivación en medio de este difícil momento.

"Día 6 de mi internación en Rio de Janeiro, luego del accidente. En estos días conocí tanta gente divina, viví momentos extremos, emotivos. Y hay algo que no dejan de preguntarme: por qué me tomo con humor o con esta extrema buena energía este accidente tan grave", comenzó escribiendo junto a una serie de fotos.

"La respuesta es bastante simple para mi: AMO VIVIR. Agradezco poder contarla, agradezco que el universo siga dándome batallas que pueda vencer así tengo historias para aburrir a mis nietos en algunos años", agregó.

Anteriormente, Carmen Barbieri, su madre, había contado que viajó hasta Brasil desde donde dieron a conocer el estado de salud de Federico y cómo será la operación a la que será sometido en las próximas horas.

En este contexto, Fede añadió en su mensaje: "Mañana muy temprano finalmente me opero y necesito agradecerles la cantidad de amor que recibí por parte de amigos, colegas y sobretodo de ustedes del otro lado. Me hicieron sentir tan acompañado en un momento tan duro que mientras escribo esto no puedo dejar de emocionarme. Si todo sale bien en unos días vuelvo a casa, no saben lo que necesito de mi cama, de mi perro, y de mi inodoro, claro".

"Y justo hoy en #IomHashoa, día del recuerdo de las víctimas del exterminio nazi y de la heroicidad con la que resistió el pueblo judío, les voy a dejar un fragmento de Elie Wiesel que me paso mi amiga Adriana que me representa al 100%. Junto con una foto mía al sol haciéndome el canchero, porque no puedo con mi genio.“… nunca rendirse, nunca caer en la desesperación”", finalizó.