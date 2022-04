Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este jueves

jueves, 28 de abril de 2022 00:00

El drama nuevamente abrazará a la novela turca Bir Zamanlar Cukurova, que en Argentina se la conoce como Züleyha. La ficción de las tardes de Telefe, transita momentos en los que la venganza no se detiene y ahora azotará con peligro a uno de sus protagonistas: Demir.

En el capítulo de este miércoles, Fikret puso más que nunca la mira en Demir con el fin de cobrar en él todo lo que hizo en su contra el padre Adnan Yaman. Para ello apretó a Ümit para que apure su estrategia contra su enemigo, dejando afuera el amor. Es por ello que fue a la mansión de él sorpresivamente y marcando el terreno de lo que es capaz de hacer. Luego Fikret le tendió una trampa en la ruta y lo que ocurra será clave en la historia.

En el capítulo de este jueves, Zevda irá a la casa de Ümit para aclararle que Züleyha y Demir no están solos y que ella hará todo lo posible para protegerlos. Sobre esto le hizo una fuerte advertencia: "No se trata de que él esté acá sino que lo dejes en paz. ¿Qué te había dicho? Que Demir era casado y estaba muy contento. Deja de acecharlo porque es más feliz que nunca con su esposa e hijos. Llegaste a la medianoche y crees que yo no sé que intentas hacer. Tratas de separarlo y ponerlo uno en contra del otro".

Luego Zevda le dirá que sabe bien qué clase de persona es: "ambas sabemos que con lo que digo tengo razón. Conozco bien a las personas como tu. Te conozco con verte a los ojos". Sin embargo, Zevda no sabe quién es Ümit y qué es lo que realmente busca. Pero esta mujer se lo dejará en claro, sorprendiendo a todos: "estamos cortadas por la misma tijera. Sevda nadie mejor que usted para destruir hogares, para involucrarse, separar a un hombre y alejarlo de sus hijos. Usted no es nada más que la amante de Adnan Yaman. No se imagina quien soy porque usted aún no lo ha descubierto".

Por otro lado, Fikret avanzará con su venganza e irá a la caja fuerte de su refugio para sacar un explosivo. Sin embargo en su cabeza aún rebota las palabras de todos aquellos que tratan de hacerlo desistir de la maldad. Primero fue Fekeli, luego su tía y ahora Müjgan, a quien está a punto de perder para siempre. "Te dije que no se había terminado Demir Yaman. Recuerda eso", advirtió en medio de la confusión.

Más allá de todo esto, Zevda junto con Saniye se unirán en contra de Ümit, de quien sospechan que trama algo. "Ella viene mucho por acá. Nadie se tendría que presentar sin avisar y tan tarde.. a Jamine tampoco le agrada Ümit", dirá Saniye a lo que Azize se sumará en el rechazo.