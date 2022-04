Hercai: avance del capítulo de este jueves

jueves, 28 de abril de 2022 00:00

Importantes giros y buenas noticias comenzarán a darse en Hercai, la novela de las siestas de Telefe. La ficción turca, que gira entorno al amor de Miran y Reyyan atraviesa un camino en el que las emociones estarán a flor de piel.

En el capítulo de este miércoles, Azize descubrió que Aaron es el hijo de Füsun. Fue cuando el chico llegó a ella diciéndole "mamá" y si bien la heredera Aslanbey reaccionó respondiéndole "hijo", luego advirtió que eso iba a convertirse en problema y lo negó. Sin embargo Azize ya descubrió el secreto y lo usará a su favor a futuro.

Por otro lado, Füsun le recriminó a su hijo haberse aliado a Aslan en la venganza contra Azize y que eso derive a que el chico terminara siendo un Sadoglu. "Aslan necesitaba que lo ayudara y lo ayudé. Eso es todo", se defendió Aaron pero su madre le pegó una cachetada y le advirtió: "entraste a la familia Sadoglu ¿para convertirte en espía para Aslan?, que vergüenza me has dado. No solo engañaste a tu madre sino que te pusiste en el blanco de la venganza... Ahora te divorciarás de esa chica inmediatamente".

En el capítulo de este jueves, Reyyan se quebrará tras recibir la vista de Gönul para pedirle perdón por el mal que alguna vez hizo ella y su familia. Ante esto, la chica Sadoglu se sentirá mal por aquellas palabras y le confesará a Miran: "jamás desee el mal de nadie, y no quiero que Aslan muera".

"Quisiera avanzar el tiempo y sanar las heridas de todos, pero no está en mis manos.... somos felices pero no hablo de nosotros sino de todos, mi padre, tu padre", subrayará ella.

Tras haber pedido perdón a Reyyan y Miran, Gönul se quebrará ante Azat pero él la consolará una vez más. "Me detuve para que te tranquilices. Tu madre está preocupada por tu hermano, si te ve así se va a preocupar más", expresará él a lo que ella le reconocerá: "tu eres como Reyyan, eres una persona muy buena y te agradezco. También me disculpo mil veces".

Por su parte, Azize irá al hospital a ver a Aslan y quedará impresionada al ver el estado en el que está y culpará a los Sadoglu por esto. "Ellos te quemaron nieto, como a mi hijo y como hicieron conmigo", lanzará. Luego la matriarca hablará con el médico de él para saber bien cómo está: "dígame la verdad doctor, ¿él va a vivir, hay posibilidad de otra alternativa?, ¿llevarlo a otro lugar? hare lo que sea. ¿Lo que hacen está funcionando?".

Ese escenario de Aslan con todo el cuerpo quemado, también removerá recuerdos en la familia Sadoglu. Es que Nasuh y Azat hablarán de aquel incendio en la granja en el que murió el bebé de Azize quemado y que ella terminó con parte del cuerpo dañado.

"Muchos trabajadores murieron o quedaron heridos en el incendio. Preguntamos a la gente y nos dijeron que no había ninguna Azize entre los heridos. Y tampoco la conocen", señalará Nasuh a lo que Azat le entregará una foto de los heridos de aquel día, entre los que estaba Hanife, a quien definieron como "la espía de Azize".

Finalmente Zehra estará cara a cara con Mahfuz para hablar de Reyyan. Él quiere entablar una relación con su hija pero ella no quiere que se remueva el pasado. "Ella no es tu hija, ni siquiera querías que naciera. Pasó mucho tiempo desde que nació. Jamás estuviste en su vida y no lo harás ahora. Le pregunté y no quiere conocerte, ella ya tiene un padre", le dirá ella.

En todo este escenario, Reyyan mantiene preocupado a Miran quien teme por su salud después de que ella se desmayó. Pero detrás de esto, se oculta una buena noticia que emocionará a todos.