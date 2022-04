Carmen Barbieri habló de la operación de Fede Bal: "pregunté si va a perder el brazo"

jueves, 28 de abril de 2022 00:00

Tras el accidente que Fede Bal sufrió días atrás en Brasil, cuando realizaba grabaciones de su programa, finalmente este viernes será operado por las lesiones que tuvo y Carmen Barbieri dio detalles de la intervención.

La capocómica, junto a la pareja de Bal, Sofía Aldrey, viajaron hasta el país vecino desde donde dieron a conocer el estado de salud de Federico y cómo será la operación a la que será sometido en las próximas horas.

“Acá tenemos una traductora que es la mujer que atiende a los pacientes internacionales, y que me dijo ‘en este hospital siempre decimos la verdad’. Le pregunté si mi hijo va a perder el brazo o la mano, que no la podía mover", comenzó revelando Carmen, en medio de un estado de preocupación, a Momento D.

En ese entonces agregó que la mujer le respondió que "no iba a perder nada”, y eso la tranquilizó un poco. Además, dijo que un médico que vio a Fede “abrió y se encontró con la herida sucia con pasto y barro”. “Si no limpiaba el lugar… cuatro horas duró esa operación”, reconoció la conductora de Mañanísima.

“Ahora, cuando abran el viernes, tiene que estar limpia la zona para poder ponerle clavos, una chapa. Con todo lo que le van a poner, tiene que estar totalmente limpia la zona. Si no está limpia el viernes, hay que operar otra vez”, agregó Carmen. "Para la medicina, y siempre lo digo en Mañanísima, dos más dos no es cuatro, es cinco o siete. No es matemática, entonces nunca te dicen qué es lo que va a pasar”.

“Entonces yo le pregunté al doctor si me lo podía llevar después de la operación y me dijo ‘yo no le puedo decir nada hasta que no opere el viernes’", dijo. Y finalizó: "Es una zona de muchos tendones, es difícil si le erran”, asentó Cinthia Fernández. “Están perfectos los tendones, gracias a Dios. Tiene tres o cuatro fracturas, una expuesta, y hay que ponerle clavos y una chapa”.