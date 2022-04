"Pasito a pasito": Vero Lozano volvió a caminar y emocionó a todos

miércoles, 27 de abril de 2022 00:00

Después de 10 semanas de haber sufrido el accidente en Aspen, donde cayó de una altura de 7 metros desde una aerosilla, y haber pasado por una posterior operación, Verónica Lozano volvió a caminar.

Así lo mostró en las últimas horas, a través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, donde, en medio de mucho esfuerzo, se la ve incorporándose de la silla de ruedas y dando sus primeros pasos post tratamiento y recuperación. Tanto ella como todos los que la acompañaban, lloraron de felicidad y no dudó en postear el momento.

"Llegó el dia! 10 semanas después de la operación pude pararme. Me siento una jirafa bb (como me dijo Costi). Volver a empezar, acompañada de amor, rezos, meditaciones y Alegría", comenzó escribiendo la conductora de Cortá por Lozano junto al video.

Y siguió: "Gracias infinitas por estar y acompañarme en esta travesía . Gracias Cemic ( Andrea , Alejandro , Juanjo ) .Thank u doc Farrouqui. Gracias a mi familia. A mis compañeros y amigos del canal. Y a Uds q me leen y me bancan ?? Pasito a pasito".

Hace poco más de un mes, Vero volvió a conducir su programa de la tarde, a través de Telefe, y su reaparición generó emoción en todo el panel. Hasta el momento, quién había ocupado su lugar era Paula Cháves, quién con altura supo dirigir el programa de manera exitosa.

"Extrañé mucho, mucho. Recibí el amor de todos", subrayó. Además, agregó que eso le ayudó un montón para seguir adelante. Desde entonces, no se volvió a alejar de la pantalla y su trabajo de recuperación ha sido arduo para llegar hasta este momento.