Jésica Cirio habló del regreso de La Peña de Morfi: "no va a ser simple"

miércoles, 27 de abril de 2022 00:00

El próximo domingo 1 de mayo, regresa a la pantalla de Telefe "La Peña de Morfi". El programa familiar y musical tendrá una nueva edición después del fallecimiento de su productor y conductor, Gerardo Rozín, tras luchar duramente contra un tumor cerebral.

En este sentido, Jey Mammon tomará su lugar y Jésica Cirio, quien conformó la última dupla de conducción con Rozín, habló de la nueva propuesta.

"No va a ser simple el regreso: la pérdida de Gerardo (Rozín) fue fatal para todos nosotros. Y no hablo sólo de mi que, como ya he dicho en varias oportunidades, lo consideraba un amigo y mi confidente: es duro para todo el equipo que hacía el programa. Pero hay una realidad: Gerardo amaba mucho a La Peña, la consideraba su casa y la cuidaba con esmero porque era el espacio en el que recibía a los artistas con cariño y respeto. Entonces todos vamos a esforzarnos para que este programa que él creó siga adelante con el mismo éxito de siempre", comenzó diciendo la bailarina y modelo, en una entrevista exclusiva con revista Gente.

Sobre la incorporación de Jey al equipo de "La Peña", Cirio aseguró que no se pretende que sea "reemplazo" de Gerardo y que tiene buenas expectativas sobre lo que pueda sumar al programa.

"A mi me encanta Jey y creo que va a lograr a acomodarse al formato pero no sé si hay que pensar en él como un reemplazo de Gerardo. Jey va elegir su propio camino, su ritmo, su estilo y no debería estar pendiente de conducirlo de la misma forma en que lo hacía Gerardo. Nadie espera eso, creo", sostuvo.

Y agregó: "En estos días me pasa algo muy particular: pienso en los artistas que tenemos como invitados e intento imaginar qué les preguntaría Gerardo, cómo haría el reportaje. Yo admiraba mucho su forma de entrevistar, tan inteligente y cálida. Se me vienen frases suyas a la cabeza, hasta algunos latiguillos y, de alguna forma, siento que está presente en este gran debut que tenemos por delante".

Por otra parte, reveló momentos que vivió con Gerardo cuando transitaba su enfermedad, asegurando que peleó por su vida hasta el último momento. "Pudimos charlar mucho de su enfermedad, del tratamiento que hizo y puedo asegurarte que la peleó hasta último momento: fue un gran guerrero. Nunca dejó de hablar de sus proyectos y, es más, siento que ellos también lo mantenían vivo. Nunca se dio por vencido.".

"Hablábamos por teléfono siempre y en diciembre lo vi por última vez pero no me gusta decir que me despedí de él porque yo intenté mantener la esperanza de que lo peor no ocurriera hasta último momento. Lo que sí me genera un gran alivio es saber que pude expresarle todo lo que sentía por él, no me quedó nada pendiente. Ahora todos tenemos el compromiso de que La Peña de Morfi se convierta en el gran legado de Gerardo", finalizó.