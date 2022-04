Hercai: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 27 de abril de 2022 00:00

Un giro inesperado y una extorsión que se comenzó a gestar. Hercai, la novela turca de las siestas de Telefe, se encamina con nuevas historias donde algunos secretos empiezan a develarse y algunas figuras se encaminan a perder fuerza.

En el capítulo de este martes, Aslan sufrió un brutal choque después de haber secuestrado a Reyyan y su estado quedó en máxima gravedad. El joven Aslanbey quedó con el rostro quemado y su salud agarrada de un hilo, lo que desespera a su familia. Por su parte, Reyyan fue rescatada por Miran y Hazar pero este último recibió una herida de arma de fuego, la cual pudo finalmente superar.

En el capítulo de este miércoles, Aslan seguirá en grave estado y Gönul se verá desesperada por eso. Siente que lo está por perder y que él puede convertirse en una nueva víctima de las diferencias entre los Sadoglu y los Aslanbey. Por eso buscará el perdón de Miran y Reyyan para que no haya más venganza.

"Por favor Reyyan sale y escucha, sino mi hermano se va a morir. Me arrepiento mucho. Me avergüenza lo que pasó y me vengo a disculpar contigo. Pensé que había pagado por todo lo que hice pero no pagué nada", le dirá entre lágrimas Gönul a Miran y Reyyan.

Por otro lado, Cihan escuchará a Nasuh hablando por teléfono y pidiendo a un empleado que le prepare una mansión para que ocupe Reyyan con Miran. "Quiero que vayas a la mansión Granada, revisa el interior. Nadie estuvo ahí por un tiempo, límpiala, déjala preparada, lista para ocuparse. Es para un nieto, es para Reyyan. Avísame lo más pronto posible", le dirá

Sin embargo al escuchar esta conversación, Cihan cruzará a Nasuh para pedirle explicaciones. "Papá, ¿tu le darás a Reyyan la mansión que era para Azat?", preguntará el hombre generando una situación de envidia y malestar.

Paralelamente, Miran discutirá con Hazar, a quien reconoce como su padre biológico pero también como el culpable de su madre. "Yo no estaría así si mi madre viviera. Qué va a saber usted. Que puede saber de la mujer que dejó atrás porque sólo unas cartas dejaron de llegar. La dejó solo porque las cartas dejaron de llegar. Qué es lo que puede saber. No puede saber. Sepa esto, mi madre murió y murió por culpa suya. Usted me dejó sin madre", apuntará.

Mientras tanto, en la mansión Aslanbey, Azize y Füsun se enfrentarán y acá se descubrirá por accidente un secreto muy bien guardado. "Toda persona a la que tu tocas muere pero se acabó. Si ahora le sucede algo a Aslan habrá llegado tu turno", le dirá la verdadera heredera Aslanbey a la matriarca. En plena discusión, ingresará Aaron y se descubrirá un secreto que esta mujer tenía muy bien guardado.