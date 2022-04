¡Con las manos en...!: Natalie Pérez mostró el "lado B" de Soledad Pastorutti

miércoles, 27 de abril de 2022 15:42

"Lágrimas y Flores" fue la canción que unió a Soledad Pastorutti y Natalie Pérez y el éxito las acompañó. Pero no sólo eso sino que ambas forjaron una linda relación que la llevó a compartir momentos de complicidad.

Natalie decidió postear uno de ellos y que dejó en evidencia a la Gringa de Santa Fe. Ambas estaban en un baño y mientras cantaban su canción, la también actriz mostró a Sole sentada en una "estratégica" posición lavándose los pies en el lavamanos.

Sin inmutarse pero sorprendida por la grabación, "la Sole" siguió cantando y refrescándose tras una intensa jornada de grabación de su videoclip, semanas atrás. Los fans celebraron la espontaneidad del momento.

"@sole_pastorutti Siendo @sole_pastorutti", dijo Natalie en el posteo mientras que la cantante agregó "sos lo más!!!". ¡Unas genias!

Viaje inolvidable

"Me emociona". Con esas palabras, Soledad Pastorutti expresó el momento espléndido que está atravesando. La cantante se encuentra en Europa disfrutando de unas vacaciones tras una serie de conciertos que brindó en Israel. En su recorrido, ya pasó por Francia e Italia y algunos de los momentos vividos quedaron plasmados en fotos y videos, algunos de los cuales ella compartió en las redes sociales.

Uno de los primeros destinos donde desembarcó, en el marco de sus días de descanso, fue Francia. Junto a su familia disfrutó de unos días en la ciudad de los enamorados y a través de su cuenta de Instagram compartió fotos en la torre Eiffel. "Hermosa #París Una ciudad que enamoró a muchos artista argentinos", publicó junto a varias imágenes.

Entre las personas que respondieron a su posteo se encontraba Wanda Nara que la invitó a tomar unos mates y cantar un rato. También hubo reacciones con mensajes de Marcela Morelo y Jairo alentando el buen descanso y disfrute.

Este fin de semana siguió compartiendo fotos en las redes del espléndido momento que disfruta en familia. Esta vez el destino fue Italia. "Un emocionante viaje en familia a la tierra de mis antepasados… cada vez que la visito me emociona… me sorprende … me enamora cada vez...", comenzó el posteo que compartió con fotos y videos.