Sorprendió la reacción de Antonela Roccuzzo cuando se dio cuenta que un fanático la estaba grabando

martes, 26 de abril de 2022 00:00

La esposa de Lionel Messi y madre de Thiago, Mateo y Ciro, Antonela Roccuzzo, tiene un bajo perfil y trata que sus hijos lleven una vida "normal" lejos de los problemas mediáticos. Pero, se sabe que conserva un carisma diferente y cada vez que tiene la oportunidad de encontrarse con un fanático lo saluda, sin inconvenientes.

En este sentido, Roccuzzo vivió una incómodo momento en las calles de París, ciudad en la que se instalaron hace varios meses por el contrato de su esposo con el PSG. El suceso se dio cuando la joven se percató que alguien la estaba grabando sin su consentimiento. El hombre describió en las redes sociales cómo fue ese complejo instante, que tuvo un final feliz.

El hecho fue contado por Alexis Gaona, un seguidor del futbolista que fue el protagonista de la situación. “La esposa de Messi me pidió que no le grabara a sus hijos, bajé mi celular y le pedí disculpas. Ahí me dice que si quiero foto que saque una con ella. Le protege a sus hijos para que pueda tener tranquilidad en la hora de salir a pasearse”, relató en su cuenta de Twitter.

En el mismo tweet, el hombre de nacionalidad paraguaya compartió dos fotos, en una de ellas se puede ver solo la mano de la esposa de Messi y en la segunda mostró que logro su objetivo.

La joven no es muy activa en las redes sociales, pero cada tanto comparte algunos momentos que vive con su familia. En una oportunidad, mostró a su marido jugando al fútbol con sus hijos.

En un pequeño fragmento que subió a Instagram mostró un divertido momento familiar, en el que se puede ver a Messi jugando con sus hijos. Este le pide a su hijo Ciro que marque un gol, mientras que Thiago defendía el arco. El hijo mayor del jugador de la selección logró atajar el lanzamiento. Sin perder el ritmo Lionel les saca el balón y termina quedándose con el triunfo. Roccuzzo no se la dejó pasar. “Dejá ganar a los nenes”, escribió, junto al emoji de una cara enojada, a modo de broma.