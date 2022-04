Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este lunes

lunes, 25 de abril de 2022 00:00

Una venganza truncada pero no terminada, un amor recuperado y el dolor de los que no son queridos. Züleyha, la novela turca de las tardes de Telefe, transita un camino en el que muchos condimentos se conjugan para atrapar a los seguidores de la ficción.

En el capítulo de este viernes, Demir trató de poner un punto final a su relación con Ümit. "No se por donde comenzar. A veces pensamos que todo se cumplirá, que los deseos se nos cumplirán. Y lo que más deseamos son nuestras mayores pruebas. A veces lo imposible se realiza. Cosas que no esperabas. Quizás esa es la vida", expresó Yaman.

Ante estas palabras la doctora reaccionó: "cuando trabajaba en salud estatal si me decían que me enamoraría del hombre más guapo de Cukurova y que lo haría todo por estar a su lado, me hubiera reído". Sin embargo, la llegada de Zevda a la casa de ella truncó toda la posibilidad de poner punto final a la relación.

En el capítulo de este lunes, Fikret enfrentará a sus empleados al ver que su venganza no se dio como él lo tenía planeado. El hermano no reconocido de Demir quiso hacer estallar la fábrica Yaman colocando bombas en los camiones pero no resultó. Con bronca reprochó: "¿por qué esos camiones no volaron en mil pedazos?, ¿por qué la policía ni nadie dijo nada?".

Paralelamente, Ali Rahmet enfrentará a Züleyha al darse cuenta que ella sabe toda la verdad sobre Fikret. "Me di cuenta que como nosotros sabes quien es Fikret", lanzó Fekeli a lo que ella responderá: "creo que es el hijo de mi difunto suegro. Demir no sabe nada pero a este ritmo lo descubrirá muy pronto. Tengo miedo que algo malo suceda o haya sangre. Hay que detenerlo".

Por su parte, Lütfiye encarará a Fikret para que cese con su venganza antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo él, con lágrimas en los ojos, le dirá todo lo que le costó llegar hasta donde está ahora: "tuve que soportar a mi madre llorar, Adnan nos sacó a la calle como si no fuéramos nada. Pregúntame tía cómo viví eso, pregúntame".

"Es cierto, no son cosas fáciles de superar. Me dolió mucho cuando tu tío me contó", agregará la tía de Fikret a lo que él le revelará que para poder vengar lo vivido esperó 35 años: "lloré en silencio, esperé 35 años para vengarme por lo que pasó. Tuve que esperar hasta ahora para vengar la muerte tan miserable que vivió mi madre. Ahora me preguntas por qué lo estoy haciendo. Mi madre era tu hermana tía, y defiendes a Demir Yaman".

"Que va a traer de bueno la venganza a tu vida. Fikret mi niño, aún eres tan joven. Harán de tu vida una desgracia. Tiene este lugar para hacer un futuro brillante", le dirá la tía con la necesidad de hacer que cambie de decisión.

Por su parte, Demir volverá a hablar con Ümit después de que recomponga su relación con Züleyha. "No quiero ser injusto contigo. Tu eres maravillosa, hermosa, eres tierna y amorosa. En verdad mereces ser feliz pero no te puedo dar esa felicidad", le dirá.