Hercai: avance del capítulo de este lunes con Reyyan en peligro

lunes, 25 de abril de 2022 00:03

Aslan sigue obsesionado con Reyyan mientras todas las miradas están puestas en los movimientos que hace Füsum y Azize Aslanbey. Hercia, la novela turca de las siestas de Telefe transita un rumbo complejo en el que el amor es atentado por la obsesión y la maldad.

En el capítulo de este lunes, Miran desahogará su tristeza con Reyyan que lo consolará pero también le dará fuerza para afrontar el difícil momento. "Solo una pequeña chispa nos quemó a todos. Quedamos consumidos y yo me he estado consumiendo desde que nací", expresará Miran sumido en el dolor por todo lo que ocurre.

Ante esto Reyyan le ofrecerá su corazón y consolará pensando en que todo el mal quedó atrás. "Tal vez no sirva de mucho pero se acabó Azize, Aslan y esas notas. Todo se terminó. Todos están fuera de nuestras vidas", dirá.

Paralelamente, Füsun Aslanbey recorrerá la finca de olivos y allí Firat la cruzará: "si no lo sabe, esto es terreno de Miran, no de los Aslanbey. Es más, es de Reyyan". Al escuchar estas palabras, la mujer rechazará esta creencia: "todo lo que sea comprado con dinero de los Aslanbey es de nuestra propiedad. Yo no vine aquí por una pulgada de tierra".

Por otro lado, Aaron buscará saber por qué Nasuh trajo a Füsun de regreso a la mansión Aslanbey y se dará cuenta que éste oculta algo. En ese momento, le llegará a manos del patriarca Sadoglu una carta que envió Aslan y su contenido intrigará al esposo de Yaren.

Finalmente Hazar se enfrentará a Azize. "Me dijo una mentira para que yo no le diga a Miran que soy su padre. ¿Dilsha está realmente viva?", le preguntará el hombre Sadoglu sin embargo ella desviará la conversación:"¿Zehra sabe que estás buscando a tu antiguo amor? Si Dilsha estuviera vivo, tú ya estarías muerto. Porque para que Miran llegara hasta su madre, tendría que haberte matado".

Mientras todo esto ocurre, Reyyan caerá en las manos de Aslan quien tiene en su mente secuestrarla y llevársela para vivir con él a la fuerza. Cuando elle esté en la cabaña, él llegará y con una excusa buscará que se vaya con él en el auto, sin embargo ella sospechará y tratará de evitar la maniobra. Pero ¿logrará llevársela?, ¿llegará alguien para defenderla?, ¿qué ocurrirá?