Fugitiva: Fikret y un vínculo desconocido con los Kaleli que terminará en venganza

lunes, 25 de abril de 2022 00:00

Fugitiva, la ficción turca de las noches de Telefe, transita un camino que genera mucha incertidumbre en el fandom de la mano de un nuevo personaje: Fikret. El hombre, de estructura amena pero con un pasado oscuro que poco se deja ver, se sumó a la ficción en el capítulo original 22 y desde ese momento su avance en la historia provoca muchas intrigas.

El personaje es el padre de Vedat y fue quien lo salvó después de que él fuera golpeado por Tahir y quedara al borde de la muerte en el mar. En su primera aparición en la trama contó que hacía poco había salido de la cárcel después de pagar una pena por asesinato. Es que fue quien mató a su amada quien lo engañó con otro hombre y eso lo llevó a estar tras las rejas por varias décadas.

Sin embargo su historia es más fuerte y de a poco se ha ido dando pistas en los sucesivos capítulos. Sin dudas uno de los más reveladores, aunque pasó desapercibido para la teleaudiencia, fue cuando Saniye Kaleli estuvo frente a la tumba de su esposo Hayate Kaleli y de su cuñado Tahir Kaleli. Ese día le habló a las almas: "nombraste Tahir a nuestro hijo. Él, como su tío, fue también tras un amor. Se quemó a sí mismo. A él también le dije que no lo haga, pero no me escuchó".

A pocos metros de esa escena, se veía a Fikret que seguía de cerca lo que sucedía pero sin mostrarse más ni darse a conocer. Recién ahora se puede interpretar esa escena. Es que en el capítulo que se vio el viernes pasado por Telefe, este hombre fue a la tumba de su amada y allí tuvo un cruce de palabras con su hijo Vedat.

"¿Sabes quién duerme aquí? la única mujer que he matado en mi vida. Si matas a la mujer que amas, ella no muere porque sigue en tu mente, en tus sueños, en tus pensamientos. Vive en una pesadilla. Te conviertes en un muerto viviente", le dijo Fikret a Vedat.

Lo particular de la escena pudo haber pasado también desapercibido para el fandom: la fecha que figura en la tumba. Es que es la misma que la de Tahir Kaleli: 09/03/1990.

¿Entonces cuál es el vínculo entre Fikret y los Kaleli?

Fikret fue el asesino no sólo de su amada, Sakine Bagci, sino también del joven Tahir Kaleli, que era tío del actual Tahir Kaleli. Tanto Sakine como Tahir murieron a los 20 años de edad asesinados por el padre de Vedat.

A partir de ahora la historia tomará giros inesperados y que vendrán a golpear duro en la trama sorprendiendo al fandom.