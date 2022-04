¿El futbolista y la cantante juntos?: Camila Homs lanzó un mensaje que tendría como destinatario a Tini Stoessel

lunes, 25 de abril de 2022 00:00

La expareja de Rodrigo de Paul, Camila Homs protagonizó un incómodo encuentro junto a la China Suárez, la modelo se refirió al Wandagate, y su respuesta despertó al polémica. En primer lugar para conocer el destinatario del mensaje y en segundo lugar para determinar de que lado está entre el problema que tienen como protagonista a Nara y Suárez.

En los últimos días, aumentaron los rumores de que Tini estaría de novia con el jugador de la Selección Argentina, Rodrigo De Paul. Pero, ninguno de los involucrados confirmó el vínculo.

Ante las sospechas, los seguidores de Camila Homs le consultaron en las redes sociales si apoyaba al team Wanda o team China, la joven respondió: "“No me gusta meterme en la vida de los demás. Solo decir que jamás entenderé a las minas que se meten con hombres casados y arruinan familias".

Camila dejó en claro que no le hace nada de gracia que terceros intervengan en relaciones ajenas, y mucho menos cuando hay niños de por medio.

Las palabras de la ex pareja de Rodrigo De Paul llegan en medio de fuertes indicios que el futbolista y Tini Stoessel estarían vinculados sentimentalmente hace un tiempo.

La madre y la tía de Homs se sumaron a la polémica y colocaron likes en distintos posteos que hicieron las mujeres, entre los que se encontraban mensajes como: "qué pena que con todo lo que le pasó a su papá no se dé cuenta de lo importante que es la familia. Tan poco corazón para romper una con dos bebés tan pequeños. Qué lástima arruinarse de tan joven", fue el comentario al que la tía de la expareja del jugador le dio “me gusta”.

Por su parte, la madre de Camila, quien también está disgustada con Tini, no se quedó atrás y le dio me gusta a la siguiente opinión de otra usuaria que decía: "a mí como madre me daría vergüenza que se meta con un tipo que tiene una familia encima. El último niño tiene meses de nacido".