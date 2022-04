Soñar Contigo: Ceyda, la mujer que se suma a la ficción para conquistar a Can

domingo, 24 de abril de 2022 00:00

Los celos nuevamente estarán en escena esta semana en "Erkenci Kus", la serie turca que en Argentina se la conoce como "Soñar Contigo". Esta vez se dará entorno a una nueva figura: Ceyda.

La ficción, que conquista a la teleaudiencia por Telefe, transita un camino en el que sus protagonistas viven la reconciliación pero desde el lado de la amistad. Can y Sanem dejaron atrás la etapa de la mentira pero siguen como amigos a pesar del amor que los une.

A tal decisión llegaron después de un fuerte acercamiento en un ascensor, donde él le pidió perdón por no haberla escuchado pero también le aseguró que no confía en ella por todas las mentiras que le dijo. "Quiero que seamos amigos", le dijo él a lo que ella aceptó: "es una especie de sueño. Con el ascensor o sin él da igual. Pues entonces no seremos pareja, pero tu amistad es muy importante para mi".

Luego tuvieron los 2 varios acercamientos. Uno fue esa misma noche en la casa de él, cuando durmieron juntos y previamente él le regaló una piedra de fuerte valor simbólico como regalo de cumpleaños atrasado. Eso fue suficiente para abrir las esperanzas en ella de que podía avanzar la relación pese a todo.

Pero luego todo avanzó más pero esta vez de la mano de la nueva campaña publicitaria, Compass Sport, donde tuvieron una jornada al aire libre, a la que también asistió Gamze, una amiga de Can. Si bien los celos marcaron presencia, no se igualaron a los que ella tendrá con la llegada del nuevo personaje, Ceyda.

Esta nueva figura es la directora ejecutiva de la empresa propiedad de su padre, Compass Sport. La agencia de Can, Fikri Harika, encabeza dicha campaña publicitaria bajo una idea creativa de Sanem. Es por esto que Ceyda y Can estrecharán vinculo pero Sanem siempre estará entre medio de los 2.

Este nuevo personaje llamará la atención con su carácter agresivo y obsesivo bajo su apariencia tranquila. Ella está acostumbrada a conseguir todo lo que quiere y ve todas las formas posibles para hacerlo en este camino en el que estará Can. Eso provocará nuevas e inesperadas sorpresas en la serie.

¿Quién es la actriz que interpreta a Ceyda?

Su nombre es Gamze Topuz y nació el 8 de octubre de 1983 en Adana. Comenzó su carrera como actriz con el personaje de Banu en la serie de televisión My Best Friend. Luego se graduó del departamento de Periodismo y Televisión de la Universidad Bilgi de Estambul.

En el 2014 se casó con el actor Ümit Kantarcilar pero su matrimonio duró 2 años. Con él tuvo un hijo llamado Elif Naz.