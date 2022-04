Mercedes Funes a 15 años de su separación: "No tengo un vínculo con Nico Vázquez"

domingo, 24 de abril de 2022 00:00

Todas las noches, Mercedes Funes aparece en la pantalla de Telefe con la exitosa apuesta del canal "El primero de nosotros". En medio de la promoción de la ficción, consultaron a la actriz sobre cómo es su relación con Nico Vázquez, con quien se casó en el 2006 y al año se separó.

Actualmente, ambos se volvieron a casar, ella con el periodista Cecilio Flemati y él con Gimena Accardi. "Para mí que se termine el amor romántico no implica que se termine el cariño. Creo que el cariño con esa persona se lo puede conservar toda la vida. Siempre fui partidaria de eso. No siempre ha sido recíproco, pero las veces que sí lo han sido me pareció maravilloso", explicó.

Por otro lado, aseguró que le resulta imposible negar lo que tuvo con cualquier ex pareja. "No concibo que uno tenga que hacer como que esa persona murió, desconocerlos y nunca más hablarles. Es absurdo, es una persona con la que tuviste un vínculo, que conoce lo más profundo de vos", agregó en diálogo con Gente.

También, explicó que no siempre se puede, pero que prefiere mantener una buena relación con sus ex. "A veces la realidad es distinta. También depende de los finales de cada relación, en las que se evalúa muchas cosas. Como darte cuenta que tus valores y los valores del otro no son iguales. De todas maneras, yo siempre trato de quedarme con lo mejor".

Sin embargo, cuando le consultaron al respecto de lo que le pasó a Nico y a Gimena en Miami, cuando se derrumbó el edificio en el que se estaban quedando, confirmó que no se habla con el actor. "Sí, fue horrible lo que pasó. La verdad que debió haber sido espantoso. No hablé, yo no tengo un vínculo con él. Igual, está todo bien con Nico, pero no hablamos. De todos modos, supe que gracias a Dios, que tanto él, como Gimena, están bien", sentenció.