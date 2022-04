"La saqué barata": Fede Bal contó que "un ángel" lo cuidó de lo peor en Brasil

domingo, 24 de abril de 2022 12:35

Fede Bal agradeció a la vida una nueva oportunidad. Es que sufrió un violento accidente en Brasil, país en el que grababa para su programa "Resto del Mundo" que se emite por ElTrece.

En la previa de su cirugía, hizo un extenso posteo en Instagram: "Tengo un ángel que me cuida, de eso no hay duda. Las últimas horas son de película. Estábamos en Paraty, un lugar hermoso de Brasil a 250 km de Río de Janeiro, cuando me subí a un paramotor (es un parapente pero con motor y ventilador enorme) para grabar un vuelo para @restodelmundo13 pero las cosas salieron mal. Al despegar parece que la combinación de una ráfaga con un pozo de la tierra hizo que el vehículo pierda equilibrio y terminamos volcando. Creo que si buscas aventuras estas propenso a que estas cosas puedan pasarte", escribió junto a una foto de su internación.

"Tengo una fractura expuesta en el antebrazo izquierdo, muchos golpes por todo el cuerpo, y perdí bastante sangre. Me atendieron de urgencia en la guardia local y unas cuantas horas después viaje en ambulancia a río, para realizar la intervención en el @samaritano.hospital! La morfina es mi nueva mejor amiga, y me está ayudando a llegar hasta mañana a las 7 de la mañana, para que me realicen la intervención. Es larga y difícil, ya que tienen que reconstruirme todo el ante brazo", señaló el actor que contará con el apoyo de su mamá Carmen Barbieri y de su novia.

Bal agregó que "mientras más alto vibras, es cuando más expuesto estás. Porque en pleno disfrute es cuando te encuentra el diablo. Pero la saque barata. Todo cambia en un segundo. Eso es viajar también y aventurarse a pleno con todo, me encanta y lo voy a seguir haciendo; pero con más cuidado. Estoy bien, me duele mucho el brazo; tengo fractura expuesta, básicamente el hueso para afuera. Mañana temprano me operan y hay buen panorama, gracias a todos por el apoyo del otro lado, me hacen mucho bien".