Gastón Pauls y su relación con Agustina Cherri: "su hija me dice 'te amo' y es amor puro"

domingo, 24 de abril de 2022 00:00

Gastón Pauls y Agustina Cherri fueron una gran pareja mediática a fines de los 2000. Fueron padres de Muna y Nillo y en el 2014 anunciaron su separación. En ese momento, el actor ya llevaba varios años luchando para recuperarse de su adicción a las drogas.

"Arranqué con mi recuperación en el 2007, a fines del 2007, y con Agus nos separamos en 2014. Estuvimos muchos años juntos y ella fue un pilar fundamental y mi recuperación no hubiese sido posible sin Agus al lado", aseguró Pauls en Canal 9.

Pese a que ya no tengan un vínculo romántico, todavía son grandes amigos y se consideran compañeros de vida. "Más allá de eso, una vez que nos separamos y nuestras vidas tomaron caminos distintos, lo más lindo creo que es la relación que tenemos hoy. Está bien aceptar que por más trabajo que uno le ponga, las relaciones a veces no funcionan y cursan caminos diferentes. Hoy Agustina es mi amiga y mi compañera de vida en un montón de cosas", agregó.

Desde su separación, Agustina formó una nueva familia junto a Tomás Vera con quien fue mamá nuevamente, esta vez de Alba. "Cuando viene su hija de su nueva pareja con Tomás y viene y me abraza y me dice te amo, para mí eso es crecimiento puro y es una bendición. Que yo hoy pueda abrazar a Agus y que ella me pueda abrazar a mí es un regalo enorme de la vida", sentenció Gastón.