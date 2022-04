Soledad Aquino: "tuve dos paros cardíacos y me revivieron"

sábado, 23 de abril de 2022 00:00

Después de atravesar un duro momento de salud, la ex esposa de Marcelo Tinelli y madre de sus hijas mayores, Micaela y Candelaria, habló a corazón abierto en LAM. Se trata de Soledad Aquino, quien contó momentos decisivos que atravesó y que le cambiaron la vida.

“En el momento de la operación, del trasplante, ¿tuviste miedo o algún pensamiento negativo o en ningún momento perdiste la fe? Porque me imagino que fue algo determinante”, le preguntó la panelista Estefi Berardi.

“Tuve mucho cag…, mucho miedo. Y más cuando me contaron después que tuve paros cardíacos y todo lo que pasó. Mi médico me tuvo que revivir como en las películas cuando te empujan el corazón, no es que fue con máquinas o algo. Me tuvieron que revivir de nuevo y eso me pareció increíble”, contestó Aquino.

“Y tuve miedo muchas veces más después de todo eso, porque cuando ves que se te vienen todos los médicos juntos decís ‘Dios, algo falló’. No estaba todo bien todo el tiempo”, agregó.

En este caso, sostuvo: "Me ponían potasio, me bajaba algo, me subía la presión. Yo preguntaba, ¿cuándo voy a estar normal? ¿Cuándo voy a estar bien?".

"Con Marcelo Tinelli perdimos el primer bebé"

Ya recuperada del trasplante de hígado, se mostró emocionada por cómo es su vida ahora y todos los logros que día a día sigue conquistando. “La verdad que estoy muy bien. Comparo cosas que vivía el año pasado y me veo manejando, haciendo gimnasia, y no lo puedo creer. Se me vienen imágenes y situaciones del año pasado, es como que se queda impregnado”, dijo Soledad.

“Agradezco todo el tiempo todo, por ejemplo, llueve y me encanta la lluvia. Agarro caminos donde hay calles lindas con muchos árboles, aunque llegue tarde. Valoro todo, como el sol. Te cambia la cabeza”, agregó.

“Con Marcelo perdimos el primer bebé, que nunca lo dijimos, más Marcelo que no lo dice nunca. Estuve en terapia intensiva un mes y el bebé se murió. Pobre Marcelo, lo enterró solo porque yo estaba casi muerta”, contó sobre su vida pasada con el conductor. Al respecto contó que la pareja de Juan Alberto Badía fue quien la ayudó.