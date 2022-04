"Se parece a mi": Noelia Marzol mostró una divertida comparación con su hijo

sábado, 23 de abril de 2022 00:00

Noelia Marzol derrocha sensualidad en "Sex", la experiencia teatral que la tiene como una de sus principales bailarinas y que año a año no deja de sorprender a sus seguidores con sus exóticos bailes.

Sin embargo, lejos de esa faceta, en las últimas horas se mostró a través de sus redes sociales más mamá que nunca. A upa con su hijo Donatello, a quien tiene junto a su esposo, el jugador de fútbol Ramiro Arias, reveló un momento especial y mostró una divertida comparación con el pequeño.

Primero, a Noelia se la vio tomando un merecido descanso en donde el bebé durmió plácidamente en sus brazos. También mostró a otra mujer que la acompañaba en la sala mientras todo estaba tranquilo en su casa.

Posteriormente, cuando el chiquito despertó, todo cambio. En el living aparecieron las risas y los juegos, y el ánimo de Donatello en seguir practicado sus pequeños pasos. Sin embargo, cuando no logró avanzar, hizo una rabieta de la que su madre habló.

"Se parece a mi cuando algo no me sale", escribió Noelia junto al video en el que se ve al pequeño no pudiendo avanzar más con un changuito de juguete, situación que lo lleva a llorar de manera instantánea.

Pero el llanto quedó atrás, ya que según mostró la artista en su siguiente historia, el niño siguió jugando ya en una de las partes externas de la casa, con un botellón de agua. "Está todo el día al palo, así, es una mugre todo el día, no lo puedo tener limpio jamás", reveló la artista en diálogo con sus fans.