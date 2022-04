Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este viernes 22 de abril

viernes, 22 de abril de 2022 00:00

La venganza que trama Fikret va subiendo de intensidad y la vida comienza a jugar una pulseada con la muerte en Züleyha, la ficción turca de las tardes de Telefe. En este escenario, Demir transita un camino de gran confusión en sus sentimientos y los miedos atraviesan a sus protagonistas.

En el capítulo de este jueves, Züleyha tuvo una conversación mano a mano con Zevda que una vez más la estimuló a pensar en vivir como pareja con Demir. "Lo quiero pero yo le pedí dormir en camas separadas, no hacer vida de matrimonio", reconoció la nueva dama de Cukurova, quien ya dejó atrás sus sentimientos por Yilmaz y ese lugar comenzó a ocuparlo su esposo.

Por otro lado, Zevda habló con Demir a quien le pidió volver a tener vida matrimonial pero él le aclaró: "Züleyha no me quiere. Me da miedo creer lo contrario. Aún tengo la esperanza de que lo haga y no quiero que todo quede arruinado". Sin embargo, su madrastra le dará un guiño de que todo irá bien: "estoy segura que si extiendes tu mano, Züleyha la tomará".

En el capítulo de este viernes, se verá el momento en el que los hombres enviados por Fikret colocarán una bomba en la empresa Yilmaz. El objetivo es provocar el desequilibrio de Demir y que la desesperación ingrese a su familia.

Paralelamente Fikret encarará a Ümit porque considera que ella no está haciendo la parte del trato que tenían: "pensé que ibas a seducir a Demir. Prometiste que se divorciaría, que se iba a separar y que su vida iba a ser una tortura. Sin embargo anda de la mano de Züleyha por todo Cukurova".

Por otro lado, Demir irá a la casa de Ümit a hablar para dar fin a la relación. "No se por donde comenzar. A veces pensamos que todo se cumplirá, que los deseos se nos cumplirán. Y lo que más deseamos son nuestras mayores pruebas. A veces lo imposible se realiza. Cosas que no esperabas. Quizás esa es la vida", expresará.

Ante estas palabras la doctora reaccionará: "cuando trabajaba en salud estatal si me decían que me enamoraría del hombre más guapo de Cukurova y que lo haría todo por estar a su lado, me hubiera reído".

Sin embargo, en medio de la charla de ambos algo inesperado ocurrirá. Al lugar llegará Sevda bajo la sospecha de que Demir está con ella y lo que se desencadene será lo menos esperado.