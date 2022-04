"Quedé así": Soledad Pastorutti cayó al suelo del escenario

viernes, 22 de abril de 2022 12:00

Después de dos años atravesados por la pandemia y con poca actividad en los escenarios, Soledad Pastorutti atraviesa uno de sus mejores momentos. La cantante se encuentra de gira por el extranjero, cosechando elogios y aplausos de públicos de diferentes raíces.

La serie de presentaciones internacionales comenzó en Israel con un show a la carta y se fue extendiendo por distintos países. Ahora se encuentra en Nueva York donde su rostro ya se lo puede ver en grandes carteleras de promoción.

"De Arequito a Nueva York... La música no tiene fronteras!!!", escribió este jueves la Sole en su cuenta de Instagram mostrando el flyer promocional de EQUAL. Allí se la ve a la cantante argentina en una de las esquinas transitadas del Time Square, en el corazón de Estados Unidos.

Precisamente allá está haciendo algunas de sus presentaciones y de la emoción terminó en el suelo del escenario. La Sole compartió en Instagram ese momento en el que se la vio abrazada por la alegría y emoción.

"No saben lo que acaba de pasar!!!", escribió en su historia de Instagram, donde se la ve en la cama con la mano en la cabeza. Luego en el siguiente posteo se ve un breve video donde se la ve cantando y tirándose al suelo del escenario para luego volver a levantarse rápidamente. "Quedé así", indica dicho material que va acompañado de tres emojis de caras riendo.

En modo turista

"Me emociona". Con esas palabras, Soledad Pastorutti expresó el momento espléndido que está atravesando. La cantante pasó por Europa tras la serie de conciertos que brindó en Israel. En su recorrido, visitó por Francia e Italia y algunos de los momentos vividos quedaron plasmados en fotos y videos, algunos de los cuales ella compartió en las redes sociales.

Uno de los primeros destinos donde desembarcó, en el marco de sus días de descanso, fue Francia. Junto a su familia disfrutó de unos días en la ciudad de los enamorados y a través de su cuenta de Instagram compartió fotos en la torre Eiffel. "Hermosa #París Una ciudad que enamoró a muchos artista argentinos", publicó junto a varias imágenes.

Entre las personas que respondieron a su posteo se encontraba Wanda Nara que la invitó a tomar unos mates y cantar un rato. También hubo reacciones con mensajes de Marcela Morelo y Jairo alentando el buen descanso y disfrute.

El pasado fin de semana siguió compartiendo fotos en las redes del espléndido momento que disfruta en familia. Esta vez el destino fue Italia. "Un emocionante viaje en familia a la tierra de mis antepasados… cada vez que la visito me emociona… me sorprende … me enamora cada vez...", comenzó el posteo que compartió con fotos y videos.

Luego agregó: "Mi bisabuela vino de #Italia un pie descalzo y otro en sandalia… #lanonna Laura!!! (La Gringa)".

Entre el material que compartió en Instagram se ve un video en el que arroja una moneda a la tradicional fuente de los deseos. En las fotos se la puede ver en el Coliseo junto a su esposo y caminando con sus hijas por el centro de Roma.