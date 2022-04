Soñar Contigo: el bosque, el lugar donde vuelven los besos entre Can y Sanem

viernes, 22 de abril de 2022 00:00

Soñar Contigo atraviesa vientos de calma con sus protagonistas, Can y Sanem. Atrás quedaron las mentiras que los separaron y si bien el amor sobrevuela a los dos, por ahora siguen siendo amigos.

La ficción turca de las tardes de Telefe, transita un rumbo en el que la atracción entre ambos es muy fuerte pero prima la diferencia que se generó cuando él se enteró de que ella le mintió junto a Emre. En este camino, los dos siguen trabajando juntos en la agencia y con un nuevo personaje merodeando: Gamze.

En el capítulo de este jueves, Can y Sanem tuvieron la primera noche juntos tras la reconciliación pero con la amistad entre medio de los dos. En esta ocasión, él le regaló una piedra colgante de un fuerte significado simbólico y que también tiene un peso sentimental. La piedra, que se convirtió en colgante, fue un obsequio que le hicieron a Can tras salvar la vida de un anciano y él decidió dársela a Sanem porque es símbolo del amor verdadero y la fidelidad.

A partir de ahora un nuevo camino se irá trazando entre ambos. Es que la agencia de Can, Fikri Harika, está a cargo de una campaña publicitaria para la empresa Compass Sport, que Gamze representa, y deberán trabajar en la locación. Para encontrar un slogan que la identifique el equipo publicitario compartirá una jornada de acampe en el bosque y precisamente éste será el momento ideal para que existan los acercamientos entre los protagonistas.

Serán dos las ocasiones en las que Can y Sanem estrecharán vínculos y como es de esperar el amor fluirá entre ellos. La jornada al aire libre incluirá aprendizajes, juegos y desafíos que ella "padecerá" un poco más por su desconocimiento de la vida aventurera. Sin embargo tratará de ocultarlo delante, especialmente, de la amiga de Can a quien ella llamará "la chica bambi".

En el bosque Sanem atravesará una situación muy compleja que incluso preocupará mucho a Can quien se verá desbordado con solo pensar que le pasó algo a ella. Su amor se verá reflejado precisamente en ese lugar pero aún más cuando la noche caiga.

"Ese corazón es mío", le dirá Sanem a Can abrazada por un estado de ebriedad al que él no se resistirá y dejará que el amor los envuelva, lejos de todos y en plena soledad.

Cuestión de celos

Como es de esperar, los celos dirán presente en toda la trama del bosque. Es que no sólo estará presente allí Gamze sino también Enzo Fabbri. Sanem no le sacará los ojos de encima a esa chica cada vez que vea a Can cerca suyo y lo mismo ocurrirá con él cuando la vea cerca del italiano.

Precisamente esos celos serán los que los movilizará a que el afecto que se tienen no quede oculto no solo ante los ojos de los demás sino ante sus propias miradas y acciones. ¿Será el momento de la reconciliación como pareja? habrá que ver el capítulo de este viernes y del próximo lunes para saberlo.