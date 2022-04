Jorge Rial, contra Guido Zaffora: "Pocas veces me topé con alguien tan idiota"

viernes, 22 de abril de 2022 16:50

A un año y medio de su salida de Intrusos, Guido Zaffora volvió a referirse al escándalo que se generó en el equipo que lideraba Jorge Rial a partir de un chat paralelo en el que estaban todos los panelistas y en el que uno de ellos habría filtrado información que hizo enojar al conductor. "Yo tuve un episodio bravo con D'Amato. En Intrusos yo conectaba mi teléfono con la pantalla. Se habló en un bloque de Mora Godoy y Mariana Brey. Jorge está obsesionado con la Brey y en el corte empezó a matarla", recordó el panelista en LAM.

Y continuó: "En la pantalla aparece el chat de Mariana Brey, porque yo me juntaba a tomar la merienda con ella después. D'Amato señala la pantalla y le dice a Jorge 'Ahí está el chat de la Brey'. Ustedes me conocen y saben que nunca me enojo en la vida, pero empecé a los gritos porque me pareció horrible y espantoso lo que hizo Débora".

Al hacerse eco de lo que su excompañero estaba diciendo en la pantalla de América TV, Rial decidió salir al cruce en su cuenta de Twitter. "Me acuerdo cuando el boludo chateaba pasando información de Intrusos y se olvido que tenía su teléfono todavía conectado al plasma.¡¡¡Su carita cuando vió que todos estábamos leyendo lo que ponía!!!El era el informante. Pocas veces me topé con alguien tan idiota", escribió el periodista, sin arrobar a Záffora.

Esta no es la primera vez que Jorge se enoja con el actual panelista de Es por ahí. En enero de 2021 el rosarino contó que ya no tenía relación con sus antiguos compañeros del ciclo de espectáculos. "En el último año yo le di mucho a 'Intrusos' con mi manera de ser y mi forma de ser. A veces los temas eran muy para abajo y había que darle una impronta, uno tiene que remarla. Pero es parte del show, cada programa tiene su manera de llevarse al aire, y también de la relación con los compañeros", declaró el periodista. Y agregó: "Quizás no me pasó como en otros laburos en los que todos nos hicimos amigos, como fue en Este es el show. En 'Intrusos' no me pasó, no hablé más con ellos". Mientras que Jorge respondió en las redes: . "Viviste de un programa y ahora tirás mierda. Son pedacitos de vos que se van esparciendo por el aire. Antes hablaste mal de los otros. Y así toda tu pequeña vida. Si, a vos te digo".