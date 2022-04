Hercai: avance del capítulo de este viernes

viernes, 22 de abril de 2022 00:00

El drama encierra a Hercai, la ficción de las siestas de Telefe. La novela turca transita momentos con importantes desenlaces de la mano del secreto de Azize revelado por Füsun. Miran es hijo de Hazar y esa información hizo estallar una bomba en el corazón de este joven.

En el capítulo de este jueves, Miran se enfrentó a Hazar bajo el odio de saber la verdadera paternidad. "Tu no eres mi padre, tu eres el asesino de mi madre y de mi padre", le dijo el joven cuando estuvo cara a cara con el hombre Sadoglu. Tras esto, Hazar hizo una promesa en la tumba de la madre del joven: "tiene razón, toda la razón, le robaron su vida. Él no me acepta como padre pero aunque no lo acepte durante el resto de su vida, yo jamás voy a dejarlo solo. Ya verás, no lo haré, te juro que jamás voy a quitarle los ojos de encima a mi hijo. Eso te lo prometo Dilsha".

Por otro lado, Azize prepara el batacazo de su venganza: que Miran mate a Hazar. "Miran se revelará en unos días. Hazar Sadoglu va a llorar por su hijo y después todo se olvidará. ¿Eso te parece bien Aize? Padre e hijo estarán juntos. Dije que no iba a disparar, pero todo cambió ya que padre e hijo están juntos". Luego mandó a su empleado a dispararle a Hazar para matarlo y que Nasuh sufra esa muerte.

En el capítulo de este viernes, Miran enfrentará a Azize para saber qué pasó esa noche en la que murió su madre y quien él consideraba su padre. Sabrá que se suicidó pero quiere saber por qué lo hizo. "Mi hijo murió, ¿entiendes que murió? Mi hijo murió por culpa de tu padre", le dirá Azize.

Estas palabras desbordarán los sentimientos nuevamente de Miran que cruzará a su abuela para que no vuelva a decir que Hazar es su padre. Luego le advertirá que él no está solo y agarrado de la mano de Reyyan le aclarará que está más fuerte que nunca. "Me hiciste creer que era Aslanbey. Me llené de mentiras y venganza. Pero ya no más", lanzará Mirán a lo que Azize le preguntará si ahora él la matará.

Por otro lado, Aslan se enfrentará a su propia madre en una acalorada discusión. Será después de que ella se muestre preocupada por seguir allí cuando las amenazas de vida y muerte son grandes. Pero Aslan tiene planes que nadie sabe y que incluyen secuestrar a Reyyan.

"Dame un tiempo que lo manejaré", dirá el joven pero al ver que su madre insiste en la situación, mostrará su peor rostro, el de la furia: "dije que nos vamos. No me vengas a apurar. Sólo haré antes lo que tenga que hacer".