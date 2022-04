Soñar Contigo: se viene una noche muy especial entre Can y Sanem

jueves, 21 de abril de 2022 00:00

El amor va renaciendo poco a poco entre Can y Sanem en "Erkenci Kus", la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre en Argentina es "Soñar Contigo". La novela atraviesa momentos en los que los sentimientos vuelven a estar a flor de piel entre los protagonistas.

En el capítulo de este miércoles, finalmente Can se disculpó con Sanem por no haber dejado que ella le cuente cómo y por qué le mintió. Todo el momento de reconocimiento de ambos se dio en el ascensor donde los 2 quedaron encerrados por un problema técnico. En esta ocasión, ella le explicó cómo vivió la separación y él aceptó que se equivocó, dando paso todo a una reconciliación.

Sin embargo no fue un paso adelante como pareja sino que ahora se inició una amistad entre ambos. Ambos decidieron quedar como amigos, después de que él reconociera que no puede verla con confianza porque algo se quebró con las mentiras y los alejó. "Quiero que seamos amigos", le dijo él a lo que ella aceptó: "es una especie de sueño. Con el ascensor o sin él da igual. Pues entonces no seremos pareja, pero tu amistad es muy importante para mi".

"Quedemos como amigos", dijeron ambos minutos antes de salir del ascensor. Pero el percance se dio poco antes de la medianoche y ahora se iniciará un momento muy especial para los 2. Es que ella le mintió a su padre diciendo que iría a dormir a la casa de Ayhan pero su amiga nunca le confirmó que la esperaría. Ante este escenario, ella decidirá ir a un hotel para pasar la noche pero Can la invitará a dormir en su casa.

En el capítulo de este jueves, los sentimientos nuevamente estarán a flor de piel. Ambos pasarán la noche solos y juntos con la consigna de ser amigos. Juntos cenarán, compartirán un momento especial, donde las palabras terminarán estando de más.

"Vamos a la cama", le dirá él y ante la confusión de ella, la llevará a la habitación que ocupará que será la de huéspedes. Pero él no se quedará y la dejará descansar sola. Pero lo que ocurra después será una serie de situaciones que los movilizará una y otra vez del cuarto de ella al de él y luego viceversa.

Ambos no podrán estar separados y finalmente terminarán juntos en lo que será una noche muy especial, donde no faltará el regalo que Can le tenía preparado a Sanem por su cumpleaños.

"¿Los amigos pueden dormir abrazados y se miran a los ojos y se huelen al despertar?", preguntará ella tras vivir un momento muy esperado con él, en el que se darán varias situaciones muy intensas.