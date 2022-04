Hercai: avance del capítulo de este jueves

jueves, 21 de abril de 2022 00:00

Dolor y desesperación envuelven a Miran en Hercai, la ficción turca de las siestas de Telefe. Es que el joven Aslanbey se enteró que es hijo de Hazar Sadoglu y eso llevará a la historia a transitar caminos impensados.

En el capítulo de este miércoles, Füsun, el nuevo personaje que ingresó a la trama, le contó toda la verdad de Miran sobre su origen. A partir de esto, él se enfrentó a Azize para conocer qué pasó en el camino y por qué de su maldad. Las respuestas a sus preguntas lo llevaron a sentir desánimo y tristeza. "Tu eres mi único hogar", le indicó Miran a Reyyan en medio de toda la pérdida de esperanza y tristeza.

En el capítulo de este jueves, Esma hablará con Azize y le recriminará por haber mantenido tanto su sed de venganza. "Estaba claro que todo saldría a la luz. Le dije una y otra vez que renunciara pero nunca quiso escucharme", le dirá la empleada a la matriarca quien responderá: "¿qué hiciste tu para que se revelaran los hechos?".

"Miran tenía que matar a Hazar, eso es todo... esta noche perdí uno de mis nietos", dirá Azize a lo que Esma le aclarará: "y los Sadoglu ganaron un hijo".

En este escenario, Firat ingresará a la habitación y le reprochará a su madre por haber sabido la verdad y haber mantenido silencio: "¿todo el tiempo supiste que Miran era hijo de Hazar Sadoglu y preferiste callar?, ¿cuál es tu escusa?, ¿a caso tu odiabas a Miran mamá?.. tu eres peor que Azize mamá... no vuelvas a llamarme hijo, desde este momento ya no tienes un hijo llamado Firat".

Por otro lado, Aslan ingresará a la habitación de Reyyan sin que nadie lo advierta y aprovechará para robarle su documento con el peor objetivo: secuestrarla. Para ello llamará al aeropuerto para alquilar un avión: "ténganlo preparado desde Marvan. Saldremos de ahí, trasladando un paciente".

"Mañana nos espera una nueva vida Reyyan, vamos a empezar una nueva vida", pensará Aslan obsesionado por ella y envuelto en la locura.

Mientras el joven heredero de todo prepara todo para su escape, Füsun está dispuesta a recuperar todo. "Éste es mi hogar, mi infancia. Azize está en todas partes, tan sombrío, tan muerto", dirá la mujer quien recordará que la matriarca llegó "como una empleada" y así conquistó a el hombre Aslanbey: "sedujo a mi hermano para quedarse con todo. Mi difunto padre murió una semana después con el corazón destrozado... mi hermano la aceptó como esposa a pesar de las quemaduras en su espalda, y la hizo una señora Aslanbey".

Ante este escenario, Miran alimentará el odio hacia Hazar y lo enfrentará: "usted no significa nada para mi, no puede serlo. Usted es el asesino de mi madre. Mi madre murió por su culpa. También mi padre murió por su culpa. Asique no hable más. Iremos allá y va a pagar por faltarles el respeto".