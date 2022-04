Fugitiva: Murat dará todo por Nazar y un anillo los unirá en el amor

miércoles, 20 de abril de 2022 00:00

"Sen Anlat Karadeniz", conocida en Argentina como "Fugitiva", transita capítulos tensos en los que el amor sobrevuela pero con el odio imperando. La novela turca de las noches de Telefe vuelve a poner en el tapete la violencia de género pero también el amor como salida de este flagelo.

La ficción cuenta la historia de Nefes, una joven madre que escapó de la violencia de su pareja, Vedat, gracia a la ayuda de un empresario pesquero, Tahir. Con ayuda de éste y su familia, ella logró evitar que su expareja siguiera haciéndole daño sin embargo ahora la historia tiene una nueva víctima Nazar.

Esta joven se casó con Vedat obligada por su padre, Cemil, que es ultra-conservador y maneja el mercado ilegal de armas. Este casamiento fue por conveniencia y ahora ella es víctima de los golpes de aquel violento.

Pero ella también cuenta con alguien que la ama, Murat, que ahora está dispuesto a todo para sacarla de ese infierno y rescatarla, tal como hizo su hermano Tahir con Nefes. En el capítulo de este miércoles, el mellizo Kaleli estará cara a cara con su amada y detectará que algo no anda bien en ella.

"Si no quieres que aparezca frente a tí, tienes que decir 'no te amo'", le pedirá el mellizo pero ella no expresará sus verdaderos sentimientos y él verá en sus ojos la desesperación y la mentira. "¿Me amas?, ¿mucho?", le preguntará ella y agregará: "Si dicen que la esposa de Vedat se está reuniendo en secreto con Murat, ¿qué pasará?".

Pero él no dejará que la mujer que ama llore y sufra. Por eso cometerá algo que todos verán como una "locura", ingresará a la mansión de Vedat en plena noche, esquivando a los guardias de seguridad, para buscar a Nazar en su habitación.

En ese momento, se vivirán las situaciones menos pensadas entre los dos que culminarán con una piedra que el joven Kaleli le regalará y que luego terminará convertida en un valioso anillo en la mano de la hermana de Mercan.

El presentimiento de una madre

Türkan obligó a su hija Nazar ir a vivir con Vedat pero luego se dio cuenta del gran error que cometió. Junto a su esposo, Cemil Dagdeviren, buscará la forma de ir a ver a su hija a la mansión y con lo que se encontrará es lo menos esperado.

Este personaje ya comenzó a abrir los ojos y entender que algo no anda bien en el entorno de la convivencia entre su hija Nazar y Vedat. Pero sus sospechas le generarán una gran confusión.