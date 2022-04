Beto Casella contó que sufre de un melanoma: "te tienen que agujerear para extirparlo"

miércoles, 20 de abril de 2022 00:00

Este martes, Beto Casella se convirtió en tendencia en redes sociales después de que el movilero de Intrusos, Pablo Layus, cuestionara su aspecto físico en redes sociales. De inmediato, el conductor de Bendita le respondió en Twitter, de manera irónica.

"Que se hizo @elbetocasella ? o es mi tele?", escribió sarcástico el cordobés, en referencia al aspecto que mostraba Beto muy diferente de lo habitual. El posteo no fue pasado por alto por el conductor, quien reveló que sufre de un melanoma que afecta a su salud.

"Un melanoma que hace que te tengan que agujerear la jeta para extirparlo. Tenés mi celular, podías preguntarme a mí", lanzó Casella en relación a lo dicho por Layus.

Tiempo atrás, Beto expuso su afección a través de su perfil de Instagram, donde contó de qué se trata lo que sufre. "Tenía un granito que terminó siendo un quiste maligno”, dijo.

“A los que preguntan qué me pasó en la nariz, porque me ven con esta venda desde hace un mes, gracias por la preocupación. Les cuento que lo que parecía un granito terminó siendo un quiste maligno, de esos que hay que extirpar, porque no sabés hasta dónde llega ni cuánto puede crecer", reveló.

Y finalizó: "Extirpar, en mi caso, significó hacer un agujero como de un balazo, entraba un dedo, en el medio de la nariz”.