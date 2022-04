Benjamín Vicuña confesó que exorcizó su casa: "dimos con un espíritu maligno"

miércoles, 20 de abril de 2022 00:00

Este martes, en Socios del Espectáculo se dio a conocer un relato escalofriante de Benjamín Vicuña, sobre una etapa en la que vivió con Pampita y sufrió momentos aterradores en su casa.

Según contó el actor, hubo varios momentos en un periodo de tiempo en el que en su casa se vivían situaciones paranormales que lo asustaban a él y a su familia. Por eso pidió que exorcizaran la vivienda y mejorar cualquier cosa que estuviera pasando.

“Yo soy bastante escéptico porque me dan miedo las cosas que no entiendo o no conozco, pero se han comunicado muchas veces conmigo”, arrancó Vicuña. “En una casa tuvimos varios episodios: canillas que se abren solas, perros que ladran a un lugar y miraban desesperados… Yo me hacía el cool hasta que la cosa se puso cada vez más pesada”, añadió.

Todos, sorprendidos con su versión de los hechos vivió, prestaron especial atención a los sucesos que el chileno vivió y la solución que encontró. “Me empezaron a llamar a mi casa y se escuchaba todo distorsionado, dejaban mensajes. Sentía que todo me superaba y la verdad es que todos teníamos mucho miedo”, confesó Benjamín.

Y agregó: "Me iba mal en el laburo, teníamos problemas de pareja… Todo junto (...) Me tocó hacer una rifa benéfica y justo un cura me dijo que hacía exorcismos, así que lo llevé a casa y arrastré a mi viejo y a mi hermana mayor”.

“Fuimos con unas flores por toda la casa bendiciendo. Él hablaba cosas raras. Cuando terminó, me recomendó mudarme. ¡No te pueden decir eso!”. “Dijo que las presencias siempre iban a estar y que tuvimos la mala suerte de ir a dar con un espíritu maligno”, cerró