Züleyha , Tierra Amarga: cuándo será el final de la tercera temporada en Telefe

sábado, 2 de abril de 2022 00:00

Züleyha está atravesando momentos muy tensos. La trama complementa amor y desamor con Züleyha en el centro de la historia. Tras la muerte de Yilmaz, otros 2 personajes quedaron como coprotagonistas, Demir y Müjgan. Además, la ficción turca tiene un elenco de reconocidas figuras de Turquía.

Los capítulos avanzan y comenzó la cuenta regresiva para que finalice una nueva temporada de la tira turca que mantiene expectante al público. La tercera temporada en Argentina ya tiene más de la mitad de los capítulos emitidos que la componen y con esto empezó la incertidumbre de los fans.

Los episodios estarán cargados de tensión, drama y pérdidas. Tras la muerte, en la Tercera Temporada, de Hünkar (la madre de Demir) y Yilmaz, en los próximos días se producirá el desenlace de un nuevo personaje y luego, ya llegando al final, otra figura se despedirá de la ficción.

De esta forma, la muerte volverá a sacudir a Cukurova, se trataría de dos mujeres que estuvieron desde los comienzos de la segunda temporada y el público quedará desconcertado.

Por ahora en la Argentina esta serie turca transita el capítulo 84 de los 39 que cubren la Tercera Temporada. Los episodios en Telefe son fraccionados para extenderlo por más tiempo, al igual que sucede con otras producciones turcas como Soñar Contigo, Hercai y Fugitiva. De esta forma sólo quedan 17 capítulos originales por emitirse, lo que a vivas cuentas, la novela estaría llegando al final de esta etapa en mayo próximo.

De esta forma, luego se daría inicio a la Cuarta Temporada que será la última de la novela que gira entorno a la vida de Züleyha.

Züleyha Tierra Amarga: ya habría fecha para el último capítulo de la ficción

La prensa turca ya dejó trascender que "Once Upon a Time, Çukurova" o "Bir Zamanlar Cukurova", como son sus nombres reales, tendrá su gran final con el episodio 140. Es decir, no habrá Quinta Temporada y de esta forma sus personajes se despedirán todos juntos de la pantalla.

Según informó el portal turco Televizyon Gazetesi, actualmente comenzó el rodaje de los últimos 10 capítulos de la serie, que ahora avanza paso a paso hacia el final. De esta forma solo quedan 13 episodios de la serie por rodar y se dará el cierre a la ficción que lleva 4 años al aire en Turquía. De acuerdo a los cálculos de la prensa de aquel país, el final de "Once Upon a Time Çukurova" se transmitirá en su país el próximo jueves 9 de junio de 2022.

Se sabe que el público leal no abandonó la historia a lo largo de todas las temporadas. Se separaron muchos actores principales y papeles secundarios como el de Yilmaz y el de Hünkar, que tan queridos fueron. Sin embargo, la mayoría de los espectadores no abandonaron la serie y un sector siempre se mantuvo firme siguiendo la trama.