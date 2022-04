Netflix rompió lazos con Will Smith y anunció que no continuará con la producción de su película

sábado, 2 de abril de 2022 18:59

Netflix resolvió hoy discontinuar la producción de "Fast and Loose", una próxima película que tenía previsto a Will Smith como protagonista, luego del escándalo que tuvo como centro al actor estadounidense en los premios Oscar del último domingo.



El proyecto ya había perdido a su director, David Leitch, una semana antes del episodio en la ceremonia de los Oscar en el que Smith irrumpió en el escenario del Dolby Theatre para abofetear al comediante Chris Rock, que estaba presentando un premio y había hecho un chiste sobre su esposa, Jada Pinkett.



La decisión del director de abandonar la película tuvo que ver con que optó por otro proyecto con el actor Ryan Gosling, "Fall Guy", lo que facilitó la cancelación del proyecto a partir del escándalo protagonizado por Smith, que ayer renunció a la Academia de Hollywood ante su inminente expulsión.



Según fuentes consultadas por el sitio especializado The Hollywood Reporter, Netflix estaba buscando tras la renuncia de Leitch un nuevo director para avanzar con la película, en un contexto en el que las acciones de Smith cotizaban alto por ser el favorito para ganar el Oscar a Mejor Actor por "King Richard", galardón que finalmente obtuvo minutos después de la agresión a Rock.



No obstante, el escándalo y sus repercusiones durante toda la semana, que derivaron en que ayer Smith renunciara a la Academia en el medio de una investigación en su contra que probablemente derivara en su expulsión, hizo que Netflix dejara atrás el proyecto para desligarse del reconocido actor.



El argumento de la película seguía la historia de un mafioso que perdía la memoria luego de un ataque y no está aún claro si Netflix intentará reflotar el largometraje con otro protagonista y director.



Por otra parte, Apple+ tiene en posproducción "Emancipation", protagonizada por Smith y con debut planeado para este año pero sin fecha de estreno y la empresa no quiso responder sobre su futuro.



Además, "Bad Boys 4" de Sony estaba en desarrollo y Smith había recibido 40 páginas del guion antes de los Oscar, pero ahora el proyecto quedó también pausado, indicó una fuente al medio especializado.



"Mis acciones fueron ofensivas, dolorosas e inexcusables. Herí a Chris (Rock), su familia, muchos amigos y seres queridos, todos los asistentes y el público. Traicioné la confianza de la Academia. Privé a otros de la oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo. Tengo el corazón partido", señaló Smith al informar su renuncia a la Academia.



Ante el comunicado de Smith, el presidente de la Academia, David Rubin, aseguró que la institución que rige los Oscar "aceptó en forma inmediata" la renuncia del actor y dijo que continuarán "avanzando en los procedimientos disciplinarios" contra Smith por sus violaciones a los estándares de conducta durante la gala del domingo pasado.



Luego del incidente, Smith permaneció en la ceremonia y luego subió al escenario a recibir el Oscar a Mejor Actor, el primero de su carrera, momento en que se disculpó llorando ante todos menos ante el agredido Rock.



Recién el lunes con un comunicado aceptó: "Me pasé de la raya y me equivoqué, una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí”, dijo en una disculpa pública a Rock, quien se negó a levantar cargos ante la policía por la agresión sufrida en el Dolby Theatre.



Los medios especializados informaron que la tardanza en sus disculpas públicas a Rock y el haber asistido luego de la ceremonia a la fiesta de Vanity Fair hicieron caer las acciones de Smith en la jerarquía de la Academia y que era muy posible su expulsión por parte de la institución.