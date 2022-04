Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este martes

martes, 19 de abril de 2022 00:38

Desconcierto y desamor se vivirán este martes en Züleyha, la novela turca de las tardes de Telefe. En el capítulo de este lunes, Fikret se reunió con Bahtiyar en el hospital y allí se le presentó un problema que nunca imaginó. Es que el médico le dijo a Müjgan que este joven está de novio con una alemana y que por eso se ausentó de Cukurova. Esas palabras destruyeron el corazón de la doctora.

"¿Pensaste que decirle algo que pasó hace año era mejor que otra cosa?", explotó de bronca Fikret pero el médico le aclaró: "Müjgan te ama y es muy evidente para todos. Se siente mal por tí y se preocupa de tí todo el tiempo". Tras este escenario, Müjgan se hundió en el dolor y en la desesperanza. A la empleada Nacire le confesó: "estoy muy triste. Todo lo que toco me lastima y no entiendo por qué".

De manera paralela todos en la mansión Yaman están desesperados porque hay pasaron más de 2 días sin saber nada del paradero de Züleyha. En este escenario llegará Demir de su viaje con Ümit y se enterará lo que está ocurriendo. A partir de esto la policía armará todo un operativo para encontrarla.

En el capítulo de este martes, Demir y Ali Rahmet acompañarán a la policía a buscar a Züleyha por todo el campo y la encontrarán desvanecida y con hipotermia. "La encontramos, hubo un accidente en el bosque y quedó atrapada en una trama. Estamos en el hospital y la están tratando", informará Ali Rahmet a los empleados de la mansión Yaman enviando tranquilidad.

Mientras ella permanece inconsciente, Demir le confesará lo que siente y piensa: "tenía mucho miedo de que te pasara algo Züleyha. Pensé que podría vivir sin tí, que podría amar a alguien más. Pero no puedo vivir sin tí Züleyha".

Por otro lado, Müjgan llegará al hospital y se cruzará con Fikret con quien está dispuesta a cortar todo vinculo. "Cuántas veces te he preguntado, dime con quién tienes problemas y vamos a resolverlo juntos. Te dije que cualquiera que sea la relación entre nosotros, tengo derecho a saberlo", comenzará expresando la doctora.

Luego agregará: "No dijiste nada. Te lo dije todo, te hablé de Yilmaz pero no has sido tan abierto como yo". Ante esto, Fikret le responderá: "tienes razón, me dijiste todo pero no pude hacerlo".

¿Qué pasará ahora?, ¿hablará Züleyha cuando despierte?, ¿Müjgan apostará al amor con Fikret o lo dejará?