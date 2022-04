Soñar Contigo: el antes y el después de Tugce Kumral, "Deren" en la ficción

martes, 19 de abril de 2022 00:00

Es muy linda y pese a no ser la protagonista logró ganarse la admiración de la audiencia en poco tiempo. Derem es uno de los personajes de Soñar Contigo (Erkenci Kus) que va teniendo diferentes matices en la ficción turca de Telefe.

Este personaje es el de una de las empleadas creativas de la agencia de publicidad Fikri Harika. Su rol es gerenciar la parte de contenido artístico y siempre ha crecido en la empresa de la mano de su talento. En la trama está enamorada del joven Can Divit, dueño de la empresa, y trata de llamar su atención y conquistarlo.

Sin embargo ese camino no es fácil porque él tiene ojos solo para Sanem y pese a que no están juntos, Derem no tiene cabida en una relación. Más allá de eso, es una mujer perseverante que buscará conquistarlo dentro de las posibilidades y limitaciones del puesto que ocupa.

La actriz que interpreta a este personaje es Tugçe Kumral, una mujer que nació el 19 de marzo de 1983 en Esmirna, Turquía, y actualmente tiene 39 años de edad. Ingresó a la industria de las series de televisión y el cine después de completar su educación en el Departamento de Actuación de la Universidad Dokuz Eylül.

En su haber figuran numerosas series televisivas e incluso una película. Pero su éxito no sólo está en la actuación sino también en el modelaje, ya que es la cara de varias campañas publicitarias. Además tiene gran éxito en las redes sociales donde cosecha miles de seguidores y comparte ella los pasos de su vida.

En las redes sociales es donde se puede ver el antes y después, de su apariencia física, de la ficción turca Soñar Contigo. En esta novela aparece siempre con pelo caoba o negro, completamente lacio y que no supera los hombros. Además siempre luce los labios bien pintados y delineados en color rojo y un estilo muy refinado.

Sin embargo, lejos de esta imagen es muy diferente fuera del personaje. Su rostro es mucho más dulce y tierno que llama la atención de los seguidores.

Mirá las fotos del ANTES de la ficción

Mirá las fotos DESPUÉS de su paso por Soñar Contigo