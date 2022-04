Se fue una panelista de Socios del Espectáculo: "estaba pintada"

martes, 19 de abril de 2022 16:52

A un mes y medio de su debut en eltrece, Socios del espectáculo sufrió su primera baja. Graciela Alfano decidió renunciar al programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich porque no se sentía cómoda en el panel y, lejos de ocultarlo, expuso los motivos de su salida en vivo. "Acá no hay mala onda, a los chicos los quiero y me parecen fantásticos, pero tengo que hacer una confesión, cada vez que abro la boca vos sufrís Adrián", manifestó la actriz, que le había dado la primicia a Carmen Barbieri.

"Ustedes, sobre todo vos Adrián, no me miraban, no porqué destratan o porque son mala gente, tal vez era porque yo no tenía que ver con la característica del programa. Yo acá estaba pintada", agregó, ante la atenta mirada de los conductores. Y sumó: "Me pareció que lo correcto era blanquearlo, Adrián te lo digo así en la cara… vos sufrís, vas a laburar mejor sin mí, lo que siento es que no estás cómodo conmigo".

Enseguida Pallares tomó la palabra y desmintió lo que le planteó la panelista. "La verdad es que nosotros mientras estamos al aire estamos muy en contacto con la producción, estamos muy concentrados en el programa", se justificó. "Para nosotros siempre ha sido, es y espero que siga siendo un gusto tenerte acá, sos una estrella, pero siento que está personalizado conmigo", insistió.

"Acá hay un mal entendido de arranque de alguien que te dijo algo que yo dije y yo nunca dije nada. Parece que es una decisión que me cae a mí y yo no tengo nada que ver", concluyó el periodista. Por su parte, Alfana reconoció que no coincide con la "dinámica del programa" y que lo mejor es terminar todo en buenos términos. "Las peleas pasan a ser cosas personales y para mí no hay nada personal. Noto una incomodidad, destrato, ninguneo porque no me miran y yo no quiero estar interrumpiendo a nadie", expresó la rubia.

Por su parte, Lussich explicó que no habían hablado del tema fuera del aire, que se enteraron del malestar de Graciela a raíz de la nota que le dio a Barbieri para Mañanísima y le ofreció sus disculpas. Por lo pronto, Alfano arregló con Coco Fernández seguir en el programa hasta fin de mes.