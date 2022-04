Nena mendocina sufre bullying y Lali le envió un conmovedor video

martes, 19 de abril de 2022 21:00

Hace días se conoció en redes sociales un video de una nena de Mendoza de tan sólo 5 años, que comenzó el jardín y junto con él difíciles momento por el bullying que le hacen en la escuela. Las duras palabras de la niña rápidamente se hicieron virales y llegaron hasta Lali Espósito, quien no dudó en enviarle un conmovedor mensaje.

En el primer video se ve a la pequeña contarle a sus familiares que "ya está cansada" y que no quiere ir a la escuela por las agresiones que día a día escucha por parte de sus pares. Su tía fue quien difundió el video para concientizar por la situación y fue entonces que la cantante lo vio.

Mendoza: Los padres de una nena de 5 años la filmaron para visibilizar su caso de bullying y denunciaron que en la escuela le recomendaron no publicarlo para que no quede "como estúpida". La nena pidió llorando que Dios la "lleve al cielo": "No quiero ir. Ya estoy cansada" pic.twitter.com/KNTkF9ZFdM — Agencia El Vigía uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@AgenciaElVigia) April 13, 2022

Según reveló Infobae, Lali se comunicó con el medio para pedir el contacto de la madre de la niña y fue entonces que le compartió el mensaje. “Agustina, yo soy Lali, no sé si me conocés, pero yo sí a vos. Me encantaría ser tu amiga. Quiero decirte que sos muy especial, sos una reina total, me enteré que sos hermosa, que te gusta bailar, pintar y hacer de todo”, comenzó diciendo Lali.

“Me dijo tu mamá que sos lo más, quiero decirte que hay que estar contentos, que no hay que llorar porque uno siempre tiene que amarse, uno tiene mucha gente que lo quiere, mirá la mamá que tenés”, expresó. “Quiero decirte que te quiero, que te mando un beso, que te mando mucha energía, que la pases bien, que te pongas música y que bailes”, agregó.

Antes de finalizar su mensaje, Lali le hizo una gran propuesta a la niña que emocionó a todos. “Te quería invitar a vos y a tu mamá si es que podés a uno de los shows que voy a hacer en Buenos Aires, para que vengas a pasarla bomba como te merecés, no sé si podrán venir, pero a mí me encantaría”, cerró.

Lali le mandó un video a agustina, la nena de mendoza que sufre de bullying, es la persona más buena del mundo, estoy llorando uD83DuDE2D??pic.twitter.com/q6CzuqILLo — FERNANDO (@fercarrascox) April 19, 2022

En diálogo con Infobae, los padres de la niña aseguraron que desean que su hija “vuelva a ser la misma que era”, porque notaron muchos cambios en su carácter debido al hostigamiento. “Cada vez que yo llegaba de trabajar, ella se sentaba en mis piernas, me abrazaba y me decía: ‘¡Papi te quiero mucho!’; ahora ya no lo hace y por todo esto que le están haciendo está así, no pude ser por otro motivo”, aseguró.

“A los padres de los chicos que hacen bullying les pido que eduquen a sus hijos mostrándoles qué es hacer el bien y qué hacer el mal, que les hablen para que no hagan esto, que sean amistosos con otros niños, que hablen con ellos y les expliquen que hacen mucho daño, que no es gracioso. Y a los papás de nenes que sufran como mi hija les pido que lo cuenten, que hablen porque así esto se puede resolver y terminar”, reflexionaron.