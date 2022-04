"Me permití mostrar algo más": el descargo de una participante de "Masterchef Celebrity la revancha"

martes, 19 de abril de 2022 00:11

Comenzó "Masterchef Celebrity la revancha" y fue lo más visto del domingo en la TV, en prime time. Con más de 10 puntos de rating, la extensión del reality de cocina sigue conquistando al público con participantes de las tres temporadas. Una de ellas quiso contar por qué volvió y lo que significa para ella.

"Volví a MasterChef. Volví porque la pasé muy bien en la temporada 2, porque me sentí cómoda y aprendí mucho con tres genios de la cocina, también de mis compañeros, porque descubrí en la cocina un nuevo placer, porque me permití mostrar de mí algo más que a una periodista seria y apasionada por las noticias" destacó María O'Donnell sobre por qué no dudó en calzarse otra vez el delantal y sumarse a la competencia.

"Volví a la revancha, aunque no busco revancha (pero no se lo cuenten a nadie ): yo quiero disfrutar esta "revancha", que es mucho más compacta. Ocho galas de eliminación, una por cada domingo. Primer examen, aprobado con un wok de pollo. Hasta la próxima", señaló, muy conforme con haber superado el debut.

Sus seguidores la apoyaron en esta fase de mostrar sus habilidades gastronómicas, seguros de seguir disfrutando de su profesionalismo en la radio. ¿Llegará a las instancias finales del reality?

El cansancio de Mica

Mica Viciconte transita las 38 semanas de gestación de su primer embarazo y tuvo un paso de "debut y despedida" por el nuevo programa "Masterchef Celebrity la Revancha" que se estrenó este domingo.

La influencer y panelista agradeció el apoyo de los fans e hizo su descargo en historias de Instagram: "Gracias a todos una vez más. Mi cuerpo y mi mente ya no daban más. No tenía ideas, no llegué a recuperarme de tanto esfuerzo. Pero feliz de no fallar a mi trabajo porque los que me conocen saben que siempre estoy como un soldado".

Una vez más, reiteró que está decidida a dedicarse a pleno a la maternidad. "Gracias a todos y @lucacubero a dedicarme al 100 con vos y esperándote feliz".

En la extensión del reality gastronómico, siguen en carrera Juariu, Joaquín Levinton, Analía Franchín, "El Polaco", Sofía Pachano, Vicky Xipolitakis, Georgina Barbarossa y María O´Donnell.