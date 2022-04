"Me explota el corazón": el adiós de Luisana Lopilato a su proyecto en Argentina

martes, 19 de abril de 2022 00:00

Luisana Lopilato llegó a Argentina para sumarse a las grabaciones de una nueva película para Netflix. Tras más de un mes de trabajo, se despidió de las grabaciones de "Matrimillas" que protagoniza con Juan Minujín. Embarazada de 4 meses de su cuarto hijo se deshizo en halagos al equipo de trabajo.

""MATRIMILLAS!! Sinónimo de FELICIDAD INMENSA y de haber podido formar parte de este gran equipo de trabajo! Fue hermoso el camino transitado hasta el día de hoy que terminamos de filmar y me explota el corazón de alegría, placer y agradecimiento infinito hacia cada uno de ustedes!!!", escribió en Instagram la actriz junto con su compañero y también, con el equipo de producción.

Agradeció la comprensión de todos y el acompañamiento en esta etapa especial. "Cada día de trabajo fue una fiesta donde, a pesar del cansancio y muchas noches largas, siempre me iba a dormir feliz!! Gracias por permitirme aprender y seguir creciendo. De cada uno de ustedes me llevo algo que voy atesorar en mis mejores recuerdos: gracias por su tiempo, esfuerzo, por la paciencia, la empatía, las sonrisas y la solidaridad. Conocer personas tan auténticas, sencillas, trabajadoras, y por sobre todo de buen corazón es lo mejor que me llevo… además de que la peli la va a romper! obvio", cerró.

La emoción de Bublé

En el mes de noviembre, Michael Bublé regresará a la Argentina para retomar la gira “An evening with Bublé” que debió posponer por la pandemia. Pero antes de su llegada al país admitió que se siente un poco argento gracias a su esposa Luisana Lopilato y sus hijos.

“El de acá no es un show más, es mi país, sé que soy un gringo, sé que soy de Canadá, pero mis bebés son argentinos, mi familia es argentina y es mi país, estoy orgulloso y yo brindo, brindo por la selección y brindo por mi gente y mi mujer es una orgullosa canadiense también. Entonces cuando haga este show, va a ser lo mismo para mi que cuando lo haga en Vancouver Canadá, yo vengo a casa”, contó a Teleshow.

"Me gusta el asado, los alfajores son muy buenos pero muy dulces. Amo los domingos porque la familia llega, hacen un asado se invita al primo… mucho amor. A Lu la extraño mucho pero estoy orgulloso. Y yo hice el disco de mi vida, de mis sueños y la verdad es que a veces hay que hacer sacrificios y hay que estar lejos, si no hiciera la prensa de los discos la música no existiría”, agregó.

Tras años de matrimonio, ya aprendió a cebar mate e incluso lo hace mientras su mujer graba. “Yo apoyo a Lu. Cuando voy a la Argentina muchas veces Luisana está haciendo películas entonces vamos al set con los bebés y vemos cómo mamá trabaja, entonces mi trabajo es simple: ‘Ser buen padre y darle algunos snacks y mate a Luisana’”.