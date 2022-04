Hercai: avance del capítulo de este martes 19 de abril

martes, 19 de abril de 2022 00:00

Un cierto aire tenso comenzó a respirarse en la mansión Aslanbey. Un secreto comenzó a ver la luz y un nuevo personaje poco a poco empezó a preparar el camino para aparecer. Hercai, la novela de las siestas de Telefe, transita un rumbo de revelaciones.

En el capítulo de este lunes, Hazar supo que Miran es su hijo y que Azize lo sabía pero lo ocultó. A partir de esto se desencadenará una serie de situaciones en las que la confianza será clave para la convivencia.

Por otro lado, Aslan se instaló en la mansión Aslanbey con el visto bueno de Miran pero con las dudas y los miedos de su madre, la Sultana quien ve la muerte merodeando. Sin embargo, Azize considerará que ésta fue la mejor decisión para concretar la tan ansiada venganza final.

En el capítulo de este martes, Miran le pedirá a Reyyan que acepte a Aslan en la mansión para poder seguirlo de cerca. "Aslan quiere vivir acá solo que no podía decirlo en voz alta. Siempre fue su intención porque tiene un plan y para conocer ese plan tenemos que tenerlo cerca de nosotros. También me di cuenta que si está lejos es más peligroso que si está acá", apuntó. Sin embargo Reyyan tendrá miedo por sus intenciones ocultas y se lo hará saber a Miran: "ese hombre te va a hacer daño".

Por otro lado, la Sultana le pedirá a su hijo que salga del pueblo junto a ella y Gönul, porque su presencia altera el orden y genera más odio y sed de venganza. Eso podría costarle la vida y es su gran miedo. Pero Aslan no piensa igual y sus deseos más ocultos, quedarse con Reyyan, no se los revelará e insistirá en quedarse: "ahora hare las cosas bien, te lo prometo".

En plena conversación, Azize ingresará y felicitará a su nieto por haber avanzando tanto en la venganza en la oscuridad junto a ella. Estas palabras sorprenderán a la Sultana quien se verá abrazada una vez más por el miedo. "Excelente actuación nieto, la verdad que casi me convenciste", le dirá la matriarca Aslanbey.

Luego Aslan le subrayará: "en el lugar que me encerraste lo único que podía hacer era pensar... ahora te toca a tí. Ahora tus nietos estarán contigo hasta que hagas lo que tengas que hacer".

Por otro lado, Hazar le expresará a su familia que recordó que él no mató a nadie el día que murió Dilsha y su esposo: "lo recordé, lo que pasó esa noche. Recordé toda la verdad. Yo no dispare a Mehmet, mi padre tampoco. Lo recordé".

Finalmente Miran hablará cara a cara con Aslan y éste le pedirá que se relaje y que no piense mal de él: "ya no tienes que preocuparte, tu tienes mi arma y acá no hay objetos afilados... necesito que ya no me demuestren compasión y misericordia".

"Se que no tenía que haber actuado así. Lamento haber arruinado el momento con el que soñé durante años. Créeme que no fue fácil", agregará.