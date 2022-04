Fugitiva: Türkan, el personaje que dará un giro en la historia

martes, 19 de abril de 2022 00:00

La ficción atrapa al fandom capítulo a capítulo y ahora, de manera recargada todos los días en 2 ediciones en el prime time. "Sen Anlat Karadeniz", conocida en Argentina como "Fugitiva" conjuga una historia cruda, pero bien trabajada, con actores que se lucen en escena.

La serie turca pone sobre el tapete la dureza de la violencia de género e intrafamiliar con Nefes como protagonista. Ella logró escapar de los golpes físicos y psicológicos de su pareja, Vedat, y con ella se llevó al hijo de ambos, Yigit. Para poder sobrevivir encontró la protección en un joven empresario pesquero, Tahir, que junto a su familia la contienen y cuida.

Pero ahora una nueva mujer se convirtió en víctima de la violencia de Vedat. Se trata de Nazar quien se casó con él para salvar la empresa de su padre pero terminó sumida a la agresividad de este hombre. Sus padres fueron quien la entregaron en el contexto de una cultura conservadora y en el que la mujer es propiedad del hombre.

Pero en la trama hay un personaje que irá dando poco a poco un giro en la historia. Se trata de Türkan, la madre de Nazar, quien la obligó a ir a vivir con Vedat pero lentamente se dará cuenta del gran error que cometió.

Türkan es la madre de Mercan y Nazar y la esposa de Cemil Dagdeviren. Es una madre terca con un gran sufrimiento en su vida que lo ocultó por el respeto a a su marido. Por eso lucha por lo que ella cree es la felicidad de sus hijas, sucumbiendo a sus sentimientos.

En el capítulo de este lunes, este personaje comenzó a abrir los ojos y entender que algo no anda bien en el entorno de la convivencia entre su hija Nazar y Vedat. Fue después de ir a la mansión de Vedat para ver a su hija y este no sólo le negó pasar sino que además le mintió sobre dónde estaba la chica. Si bien luego Türkan le planteó a su marido la sospecha de que algo no andaba bien, él le restó importancia. Pero ella no se quedará quieta y de a poco se convertirá en una madre que dará un giro en la historia.

¿Quién es la actriz que interpreta a Türkan?

La actriz es Nalan Kuruçim, una mujer que nació el 31 de octubre de 1971 en Ankara. Estudió actuación en el Centro de Arte y Cultura Müjdat Gezen y comenzó su carrera actoral en 1995.

Tiene una larga trayectoria actoral y ha actuado en muchas películas y series de televisión hasta la fecha.

Nalan Kuruçim está casada con Cem Erciyes, editor de arte y cultura del periódico Radikal.