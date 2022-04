"Me emociona", Soledad Pastorutti no ocultó sus sentimientos

lunes, 18 de abril de 2022 14:56

"Me emociona". Con esas palabras, Soledad Pastorutti expresó el momento espléndido que está atravesando. La cantante se encuentra en Europa disfrutando de unas vacaciones tras una serie de conciertos que brindó en Israel. En su recorrido, ya pasó por Francia e Italia y algunos de los momentos vividos quedaron plasmados en fotos y videos, algunos de los cuales ella compartió en las redes sociales.

Uno de los primeros destinos donde desembarcó, en el marco de sus días de descanso, fue Francia. Junto a su familia disfrutó de unos días en la ciudad de los enamorados y a través de su cuenta de Instagram compartió fotos en la torre Eiffel. "Hermosa #París Una ciudad que enamoró a muchos artista argentinos", publicó junto a varias imágenes.

Entre las personas que respondieron a su posteo se encontraba Wanda Nara que la invitó a tomar unos mates y cantar un rato. También hubo reacciones con mensajes de Marcela Morelo y Jairo alentando el buen descanso y disfrute.

Este fin de semana siguió compartiendo fotos en las redes del espléndido momento que disfruta en familia. Esta vez el destino fue Italia. "Un emocionante viaje en familia a la tierra de mis antepasados… cada vez que la visito me emociona… me sorprende … me enamora cada vez...", comenzó el posteo que compartió con fotos y videos.

Luego agregó: "Mi bisabuela vino de #Italia un pie descalzo y otro en sandalia… #lanonna Laura!!! (La Gringa)".

Entre el material que compartió en Instagram se ve un video en el que arroja una moneda a la tradicional fuente de los deseos. En las fotos se la puede ver en el Coliseo junto a su esposo y caminando con sus hijas por el centro de Roma.

El viaje a Israel

Con la playa como escenario, Soledad Pastorutti compartió un video en su historia de Instagram el pasado 4 de abril en el que contó cómo fue su primer día tras llegar a Tel Aviv. La cantante viajó a aquella ciudad de la costa del Mediterráneo de Israel para una serie de shows que preparó a "carta abierta".

"Estamos en nuestro segundo día en Tel Aviv, la playa se ve cerca de donde paramos. Ya pudimos salir a pasear", comenzó expresando en su historia de Instagram la "Sole" quien arribó a aquel país con todo su equipo.

Tras arribar, fue puesta en aislamiento en el contexto de los medidas que se implementan en Israel para contener los contagios de coronavirus y evitar la propagación del mismo.

"Tuvimos que estar un día en el hotel hasta recibir el resultado del PCR que por suerte fue negativo. Ya está todo preparado para los shows del 6, 7 y 8", agregó en sus historias.