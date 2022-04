Carolina Oltra se animó a hablar sobre la muerte de su padre, Silvio Oltra

lunes, 18 de abril de 2022 00:00

La reconocida modelo, Carolina Oltra abrió su corazón para contar sobre lo que sucedió con la muerte de su padre, Silvio Oltra. La joven tiene un perfil bajo y a diario comparte en las redes sociales fotografías junto a su familia.

Oltra comenzó hablando del accidente aéreo que causó el fallecimiento en el acto de Silvio y Carlitos Menem, hijo del expresidente, Carlitos Menem Jr.

La joven eligió a LAM (Los Ángeles de la Mañana), programa conducido por Ángel de Brito para brindar los detalles de ese momento que la marcó siempre.

"Creo que hace años que están todos tratando de buscar a los culpables, tratando de ver quién va a pagar el daño que hicieron o, en este caso, las muertes que han provocado; si fue un atentado, buscando distintas pistas y cosas", expresó.

Además, dijo: "la verdad es que a mí no me suma en nada eso, yo no puedo vivir mi vida pensando en lo que pasó, con odio, con rencor, tratando de buscar al culpable".

Carolina destacó que no entiende los motivos por los que no dejan descansar a en paz a las personas que fallecieron y aceptando la forma en la que sucedieron los hechos.

Oltra agregó que intenta hacer oídos sordos a las miles de teorías que derivaron sobre este accidente aéreo. Aclaró que desea seguir viviendo, avanzo y no quiere quedarse viviendo atada a ese dolor.

"Yo no puedo vivir mi vida pensando en lo que pasó, con odio, con rencor, tratando de buscar al culpable", detalló la hija de Silvio Oltra.

Por su parte, la modelo resaltó que: "es un desgaste de energía, un desgasto anímico, una cosa espantosa. Hicieron 200 test de ADN, lo sacaban, lo ponían, hubo tanto manoseo que la verdad que me da repugnancia", aseguró.

"No sé por qué no dejan descansar a las pobres personas que fallecieron de la forma en la que han fallecido, eran dos víctimas", subrayó.

Además, recordó que para hacer el duelo tuvo que recurrir a terapia. Cuando perdió a su padre, solo tenía nueve años, fue un dolor e impacto muy grande el que le tocó atravesar.