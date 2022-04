Michael Bublé: "mis bebés son argentinos y este es mi país"

domingo, 17 de abril de 2022 00:00

En el mes de noviembre, Michael Bublé regresará a la Argentina para retomar la gira “An evening with Bublé” que debió posponer por la pandemia. Pero antes de su llegada al país admitió que se siente un poco argento gracias a su esposa Luisana Lopilato y sus hijos.

“El de acá no es un show más, es mi país, sé que soy un gringo, sé que soy de Canadá, pero mis bebés son argentinos, mi familia es argentina y es mi país, estoy orgulloso y yo brindo, brindo por la selección y brindo por mi gente y mi mujer es una orgullosa canadiense también. Entonces cuando haga este show, va a ser lo mismo para mi que cuando lo haga en Vancouver Canadá, yo vengo a casa”, contó a Teleshow.

Para hablar de qué cosas extraña, además de a su mujer, que actualmente se encuentra en Buenos Aires grabando una película, decide hacerlo en español. Me gusta el asado, los alfajores son muy buenos pero muy dulces. Amo los domingos porque la familia llega, hacen un asado se invita al primo… mucho amor. A Lu la extraño mucho pero estoy orgulloso. Y yo hice el disco de mi vida, de mis sueños y la verdad es que a veces hay que hacer sacrificios y hay que estar lejos, si no hiciera la prensa de los discos la música no existiría”, agregó.

Tras años de matrimonio, ya aprendió a cebar mate e incluso lo hace mientras su mujer graba. “Yo apoyo a Lu. Cuando voy a la Argentina muchas veces Luisana está haciendo películas entonces vamos al set con los bebés y vemos cómo mamá trabaja, entonces mi trabajo es simple: ‘Ser buen padre y darle algunos snacks y mate a Luisana’”.

Llega un nuevo integrante a la familia Bublé

Hace algunas semanas, la pareja confirmó que está en espera del cuarto hijo y el cantante recordó lo que sucedió cuando se lo contaron a Vida. “Fue muy dulce, estaba confundida. Cuando le contamos en Noche Buena ‘mami tiene un bebé, vas a ser hermana mayor’, ella empezó a llorar y le preguntamos ‘¿por qué estás llorado?’ dijo, ‘porque no me invitaron’. Sabe que la gente se tiene que enamorar para un bebé, ya con eso es suficiente”.

Con respecto al sexo del bebé, todavía no quieren revelarlo. “Luisana es la jefa, puedes preguntarle y si ella cuenta yo cuento, pero no puedo decir nada, estoy callado”, bromeó y dijo sentirse afortunado y emocionado.