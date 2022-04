¡Impensado!: Damián Betular y Marley, a los "corchazos"

domingo, 17 de abril de 2022 13:15

Alejandro "Marley" Wiebe y un grupo de amigos, integrado por Elizabeth Vernaci, Federico Hoffmann (productor de sus programas) y Damián Betular, pasaron Semana Santa en Pinamar y protagonizaron divertidos momentos.

Uno de ellos tuvo al jurado de "Masterchef Celebrity" como protagonista ya que se lo vio con una copa de vino en la mano que perdía vino. "Me estaba manchando y no sabía qué era", se excusó Betu. "¡Devolvé la copa!", le dice Vernaci mientras que Marley aclara: "me está destrozando la casa y (va por) la tercera copa (rota)". Las risas no se hicieron esperar.

Mientras que la vendetta por el escrache llegaría más tarde, cuando se metieron a la pileta. Atacaron a Marley a "corchazos" y quiso dejar registrado todo: "¡los estoy grabando!", advirtió. El más entusiasta fue Betular que los "expulsaba" con la boca.

El gran defensor de Marley fue su hijo Mirko: "¡No, no le tiren a mi papá! ¡Tírenle a Mirko". Entre risas, el pequeño se mantuvo firme a su lado. ¡Qué grupo!