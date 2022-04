Beto Casella contó cómo fue el encuentro íntimo entre Rodrigo y Graciela Alfano: "Yo los vi haciendo el amor"

domingo, 17 de abril de 2022 00:00

Hace varios años, Graciela Alfano reveló que tuvo un romance con el Rodrigo Bueno, cuando ambos estaban en el esplendor de su carrera. El primer encuentro entre ambos se dio para una nota de Revista Gente, que fue ideada por Beto Casella bajo el título de “El Potro y La Potra”.

Todo ocurrió a fines de los 90, meses antes de la trágica muerte en la ruta del cuartetero. Ahora, el periodista dio los detalles del detrás de escena entre ambos sex symbols. “Yo fui testigo. Yo la vi a Grace hacer el amor”, arrancó.

“El mejor momento de Grace duró 30 años, no es que tuvo un momento y pasó. Fue la gran hembra argentina junto con otras cuatro o cinco durante tanto tiempo y lo sigue siendo. Ella estaba, espectacular como ahora, y Rodrigo en su mejor momento. Corría el año ’98 o ‘99, por ahí. Se me ocurre y digo: ‘¿Che, qué tal si hacemos una tapa entre ellos como ‘El Potro y la Potra’?’ La verdad es que Gente jugaba con los títulos, con la imagen, muchos cambios de ropa”, recordó Casella.

Poco a poco todo fue subiendo de tono entre los protagonistas. “Yo caí ahí con mi grabadorcito, joda, el champagne, mucha ropa, El Potro en calzoncillo, Grace en topless, solo con bombacha...Porque íbamos a hacer una toma con esmoquin, pero después otra en cuero…”.

La producción avanzó y el estado de la actriz y el cantante fue cambiando. “Medio que ya habíamos hecho como tres horas de fotos y la entrevista con ellos. Y ahí empezó el juego de manos mutuo, entre ellos. Rodrigo le decía: ‘Necesitás unos masajes’. Ella que no se quedaba atrás, le decía: ‘Acá, un poquito más adelante’. Ahí empezó el toqueteo”.

Hubo un momento en el que Beto decidió que estaba de más. “Cuando empiezo a ver que hay manos en lugares genitales, dije: ‘¿Está bien que yo esté acá?’. Me acuerdo que tiré una cosa como: ‘¡Epa, esto pasó a mayores!’. Y no me contestaron. Rodrigo empieza a transpirar un poquito y, cuando me quise acordar...¿Viste cuando te dicen: ‘Mirá la puerta’?. Me fui, tranqui. Estaban haciendo una cosa plásticamente muy linda y cuidada”, sentenció.