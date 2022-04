Benjamín Vicuña habló de su vínculo con el marido de Pampita

domingo, 17 de abril de 2022 17:29

Este sábado, en el segundo programa de PH, Podemos Hablar estuvieron de invitados: Benjamín Vicuña, María Becerra, Carola Reyna, Martín Seefeld y Emilia Attias.

Benjamín Vicuña en su presente profesional se encuentra protagonizando "El primero de nosotros", una ficción que sale todos los días por Telefe. Carola Reyna es otra de las integrantes del elenco y cuenta con reconocidas figuras de la actuación.

El actor contó como es su vínculo con el actual esposo de Pampita. El actor aseguró que Roberto García Moritán es una buena persona y agradeció por cómo es con sus hijos.

Vicuña detalló: "hay pibes que se vuelven locos con la figura paterna, el hombre que entra a lo que era tu casa, gracias a Dios yo no entré en ese baile porque hay mucho rollo con eso porque es hombre”.

Luego, agregó: "no sé si por el tema de mi hija Blanca, yo entendí que el amor es bienvenido de todas partes y en este caso agradezco le agradezco a la pareja de mi ex ex el amor y el cariño a mis hijos”.

En la actualidad, ambos tienen buena relación y confirmó que prioriza el bienestar de sus hijos. Además, el conductor del programa aprovechó para consultarle sobre sus separaciones y Vicuña explicó que intenta llevarse bien con sus ex.