Soñar Contigo: Demet, la actriz de Sanem, salió de compras a "cara lavada"

sábado, 16 de abril de 2022 00:00

Las ficciones turcas son el boom de Telefe, estas historias desde que arribaron al país fueron un rotundo éxito. Soñar Contigo no fue la excepción, con una trama que complementa el amor, la frescura y la diversión se ganó el corazón del fandom. La historia tiene como protagonistas a Can (Can Yaman) y Sanem (Demet Özdemir) y cuenta con un elenco de reconocidas figuras que complementan cada episodio.

La novela está atravesando momentos inquietantes que mantiene en vilo a la teleaudiencia. La trama narra la historia de dos jóvenes que sin conocerse se enamoraron. Actualmente, la serie transita uno de sus momentos claves, después de que los actores decidieran ser novios pero la mentira los separó. Ahora, ambos deberán enfrentar nuevos desafíos, por distintos caminos y si bien el cariño es mutuo, no alcanza para volver a estar unidos.

Tanto Can Yaman como Demet Özdemir son actores muy reconocidos en Turquia y de la mano de Soñar Contigo lograron el reconocimiento internacional. El trabajo e interpretación de ambos hizo que se convirtieran en la pareja del momento.

Más allá de la ficción, la protagonista de Soñar Contigo está con planes de casamiento y ya está ultimando los detalles para concretar la boda. Sacitaslan, un portal turco, capturó el momento preciso en que la pareja salió a comparar cosas para la fiesta. Se mostraron muy alegres y visitaron mueblerías y electrodomésticos.

Un detalle que llamó la atención de la prensa fue que la pareja no resistió tomarse fotografías y Demet sorprendió con su look a "cara lavada". La joven no tenía una gota de maquillaje, su rostro reflejaba el cansancio y tenía un aspecto muy diferente al que acostumbra a mostrar en las redes sociales.

"La boda puede ser en estos días", sostuvo la pareja en Ensonhaber. Además, detallaron que quieren hacerse tiempo para todo. La boda durará 4 días. La actriz remarcó que no brindará más detalles hasta que llegue el día.