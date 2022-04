Hotel de los Famosos: trasladaron al hospital a un participante

sábado, 16 de abril de 2022 00:00

El Hotel de los Famosos vivió una nueva baja y no por la eliminación de un participante sino por la salida inesperada de uno de los concursantes después de un altercado con otro compañero.

Se trata de Pato Galván, quien debió salir del hotel y ser atendido por médicos después de que recibió un golpe por parte de Alex Caniggia. Todo ocurrió cuando recibieron la visita del ex jugador y participante de Masterchef Celebrity, "El Turco" García, quien les propuso jugar un partido de fútbol.

El Pato Galván no pudo contener las lágrimas al hablar de su lesión. pic.twitter.com/WLIVTkgajl — eltrece (@eltreceoficial) April 15, 2022

Fue en esa ocasión que el hijo de Mariana Nannis no pudo controlar su fuerza y terminó por lastimar a su compañero de una manera que no esperaba.

"Me agarra mucha bronca y no puedo controlar mi tristeza porque yo me conozco, conozco mi cuerpo, hace mucho tiempo que vengo con lesiones y sé que me va a costar mucho recuperarme de esto", confesó Pato.

¡Un partido lleno de emociones! El Turco García y el Chanchi Estévez la rompieron, el Pato Galván se lesionó y Lissa Vera fue figura. pic.twitter.com/Nn4eKrlRfr — eltrece (@eltreceoficial) April 15, 2022

Luego de la jugada que lo lesionó a Patito me quedo un poco mal porque lo veo ahí afuera de la cancha, tocándose, quejándose", dijo por su parte "El Turco", ex participante de Masterchef Celebrity.

"Fue mi culpa, fui al choque fuerte y no fue mi intención para nada lesionarlo", admitió el "Emperador". Más tarde se conoció que Galván fue atendido por médicos y posteriormente decidieron llevarlo a un hospital para analizar su estado general.