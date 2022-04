Gustavo Yankelevich, papá de Romina Yan, reveló que recibió un mensaje de su hija

sábado, 16 de abril de 2022 00:00

Después de 12 años de la muerte de Romina Yan, hija de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, debido a un aneurisma, el padre de la joven reveló el impactante mensaje que recibió de la actriz cuando ya había fallecido, y que hasta el día de hoy lo estremece.

Al relato lo emitieron en LAM, donde también estuvo Daisy May Queen, quien contó que se había podido comunicar con sus padres que ya no están en este mundo. Ese fue el escenario en el que se conoció la impactante revelación de Gustavo sobre su hija.

"A los 70 años, yo recibo un mensaje en mi Whatsapp de alguien a quien yo no conocía, y me dijo 'Tu hija se me presentó y me pidió que te dijera que tengas un muy feliz cumpleaños'", comenzó relatando el productor.

"'Sé que es un día especial, son 70 años'", decía el mensaje que le envió un desconocido. Por otro lado, la persona que le escribió a Gustavo le dio otro regalo que provenía de Romina: "Me dictó algo que ella quería regalarte en tu cumpleaños".

Al respecto, el productor aseguró que ese regalo que su hija le quería dar era nada menos que la letra de la canción "Si me voy antes que vos".

"Lo más importante de todo es que la letra era la de Romina", cerró Gustavo.