Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este viernes con una emboscada de Fikret

viernes, 15 de abril de 2022 00:00

Züleyha y Fikret se enfrentarán cara a cara y la verdad de quién es este joven está cada vez más cerca en la novela turca "Bir Zamanlar Cukurova", que en Argentina se llama "Züleyha". La ficción vive situaciones muy tensas por estos días con un secreto oculto que cada vez pica más fuerte en los protagonistas y de los cuales la nueva dama Yaman buscará develar.

En el capítulo de este jueves, Ümit y Demir se fueron juntos y solos a descansar unos días sin decirle nada a nadie. Ambos quisieron pasar unos días de amor como amantes y en una cabaña en la montaña hablaron de la posibilidad de pasar la vida juntos por siempre. "Me pondría triste que terminemos pero si eres feliz con tu esposa, te comprendo y no me sentiría mal. Solo pensaría que amé al hombre equivocado pero trataría de continuar", le dijo ella.

Sin embargo él le aclaró que con Züleyha ya no están juntos: "sabes que estoy con mi esposa solo por mis hijos. Estamos muy mal. Dormimos en camas separadas... Züleyha ni siquiera me ama". Luego Ümit le dijo: "la vida se va tan rápido. Tenemos que disfrutarla, al menos mientras se pueda porque el destino nos persigue". Ante esto, Demir le confesó decidido: "al volver le diré a Züleyha que quiero el divorcio".

En el capítulo de este viernes, Müjgan irá a buscar a Ümit para hablar pero allí se enterará que se fue con Demir de viaje. Será una vecina quien le contará lo que vio y sus palabras generarán las sospechas en la ex esposa de Yilmaz. "Se fue con Demir Yaman. Él vino en la mañana en el auto y ella salió con el equipaje. Luego se fueron juntos", le dirá la vecina.

En la cabaña, Demir seguirá viviendo momentos muy románticos con su amante y soñará con la posibilidad de que ambos convivan en una casa propia pero ella como la nueva mujer Yaman. "Hay casas lindas en Cukurova, podríamos comprar una y vivir ahí hasta que construyamos nuestra casa. Los niños se quedarán con Züleyha pero podrán ir con nosotros cuando nos instalemos.

Por otro lado, Bathiyar se enterará que Demir usó la prensa para hablar de la honestidad de su padre y que el rumor del pueblo es que esto se debió a que recibió una carta anónima de un supuesto hijo ilegítimo. A partir de esto, el médico irá a la casa de Fikret a increparlo por lo que está generando entorno a su venganza.

"Publicó anuncios de planas completas, es una amenaza directa. ¡Demir se está refiriendo a tí!. Tu fuiste ese hijo. Me dijiste que los dejó endeudado, que por eso tu padre murió, ¿por qué me mentiste?", le increpará Bathiyar.

Más tarde, Züleyha verá cuándo Fikret salga de la empresa Hünkar Yaman con un cuadro en su mano. "¿Qué estabas haciendo en la compañía?, ¿por qué te llevaste algo?", se preguntará la esposa de Demir para luego tomar la decisión de perseguirlo con su auto para ver dónde va y qué robó.

En el camino, Fikret expresará con bronca mientras maneja: "con que Adnan Yaman era un hombre siempre comprometido con Cukurova y le dedicó su dignidad al pueblo. El maldito no tuvo honor ni dignidad, era un infeliz".

Sin embargo, en el camino él advertirá que ella lo persigue en el auto y aprovechará una curva para esconderse y tenderle una trampa. Luego ambos quedarán cara a cara con el odio y la venganza entre medio.